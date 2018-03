Una vez más los gremios docentes paran y se complica el inicio de clases

Todo el Frente de Unidad Docente bonaerense, compuesto por Suteba, FEB, Sadop, AMET y Udocba, comenzarán hoy una medida de fuerza, que continuarán -en su mayoría- mañana. Los gremios piden un 20 por ciento de aumento y cláusula gatillo por inflación. La Provincia ofreció un 15 por ciento en tres tramos, un premio por presentismo de 6.000 pesos para quienes no falten en todo 2018 y revisar en octubre si es necesario reabrir las conversaciones salariales, según la evolución de la inflación.

La intransigencia llevó a que los docentes resolvieran el viernes pasado un paro de 48 horas, con una movilización nacional que se realizará hoy en Capital Federal.

Según lo manifestado a Democracia por Nancy Tridone, dirigente local de Sadop, en el caso de su gremio, que engloba a los docentes del ámbito privado, impulsa un paro nacional junto con otras organizaciones del país en el día de hoy.

“Sadop Nación convoca a un paro nacional para el lunes 5 (hoy), junto con una movilización en Buenos Aires, para reclamar la apertura de la paritaria nacional y pedir la inclusión de Sadop, en la misma, ya que por un decreto del presidente Macri del 2018 se nos excluyó y tampoco convoca a paritaria con los empleadores de las escuelas privadas”, acotó.

“A nivel provincial, Sadop acompaña a los gremios bonaerenses pero para el lunes 5, no el martes 6 – aclaró-. A nivel local, la decisión de adherir o no al paro es de cada uno de los docentes privados”, afirmó y acotó que “el hecho de descontar o no los días no trabajados a los docentes dependía exclusivamente del representante local de cada colegio privado”.

Paro y movilización

Francina Sierra, dirigente de Suteba Junín, manifestó que por estos días, a nivel nacional, la paritaria seguía sin ser convocada y sin poder establecer el piso salarial que diera pie a la negociación en cada provincia.

“Hay fondos nacionales como el de Incentivo docente y el de Compensación salarial (para los casos de provincias más pobres), no se pueden tratar ni cobrar. Por esto, todos los sindicatos nacionales docentes decidieron el paro: Ctera, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), realizan movilización hoy al Ministerio de Educación de la Nación”, explicó Sierra.

“Una delegación de Junín va a participar. Estaremos allí, a las 11 de la mañana en el Congreso y marcharemos hasta el Ministerio de Educación de la Nación”, apuntó la dirigente.

La entrevistada dijo que en el caso del Frente Unidad Docente pararán las 48 horas, hoy y mañana martes, en tanto que también adheriran al Paro Internacional de Mujeres el 8 de marzo.

Respecto al acompañamiento de otros gremios estatales en la movilización de hoy, Sierra opinó: “Los gremios estatales nos acompañan porque todos sabemos que la paritaria docente es la que abre la discusión salarial, de la cual dependen el resto de las negociaciones posteriores. Es probable que haya delegaciones de judiciales, de bancarios, de ATE, las entidades gremiales de los profesores universitarios como la Conadu”.

Por su parte, María Inés Sequeira, secretaria general de la Unión de Docentes Bonaerenses de Junín, al ser consultada por Democracia, manifestó que según lo resuelto en el Congreso de la FEB, el viernes último, en la ciudad de La Plata, se decidió hacer un paro por 48 horas, hoy y mañana, no iniciando el ciclo lectivo.

“Es una protesta por la falta de propuesta por parte del gobierno, que por tercera vez ofrece exactamente lo mismo y no es lo que nosotros estamos pidiendo. La propuesta de la Provincia es el 15 por ciento de aumento, en tres cuotas (en enero, marzo y septiembre), y una cláusula de monitoreo, que no es cláusula gatillo”, aclaró.

Presentismo

También el Gobierno provincial anunció el pago de un presentismo, según la asistencia que tenga el docente. Esto tampoco fue aceptado. “Es un pago en negro, no forma parte de nuestro salario – aclaró Sequeira- no va al básico. Siempre vemos qué va al básico y qué no, porque esto incide en la antigüedad del docente, en los bonificantes y en las jubilaciones”.

“Nosotros no tenemos sumas en negro en este momento, pero no queremos incluirlas porque nos costó mucha lucha. Hay sí bonificantes, algunos son remunerativos y otros no”, aclaró.

“La propuesta es para los que no faltan. Pero sabido es que si uno es sostén de familia, está sola y se enferma un hijo, sí o sí tiene que faltar, porque ¿quién lo va a cuidar? Y si uno mismo se enferma, igual tiene que faltar, incluso puede ser que se enferme por algún virus contagiado en el aula misma, como fueron los casos de papera, por el cual muchos docentes enfermaron el año pasado”, recordó.

Sobre los anuncios de la gobernadora Vidal de pagar un plus a aquellos que no faltaron nunca en el 2017, Sequeira dijo que hasta ahora no conocía a nadie que le hayan depositado 4.500 pesos de presentismo.

En este punto, vale mencionar también que es obligación de los padres cuidar y atender a sus hijos, más aún en la enfermedad, y que en caso de no hacerlo, le puede caber una sanción incluso judicial. Estos casos no serían contemplados por el gobierno según la norma.

Licencias

Respecto a la nueva disposición gubernamental para acceder a las licencias médicas, vía internet, Sequeira afirmó que hubo y sigue habiendo muchísimos problemas. “Primero los docentes no podían bajar la aplicación, luego, cuando accedían desde la aplicación no le respondían bien la cantidad de días que tenían para licencia. A algunos les llegó el mensaje de la Junta Médica, después de que esta había pasado. Hubo casos en los que tienen enfermedades crónicas o tuvieron alguna cirugía y le pasaban licencia común, que como máximo tienen en el año 25 días”, manifestó.

La secretaria general de UDEB dijo que desde la sede de la institución estuvieron ayudando y asesorando a los docentes que tuvieron esta complicación, y elevando aquellos casos que resultaban difíciles de cargar en el sistema a la sede central.

Vale mencionar que en IMEC (consultorios externos con ingreso por calle Malvinas Argentinas) atienden los profesionales de reconocimientos médicos, contratados por la misma empresa de años anteriores. “Son los mismos”, apuntó.

Sobre este tema, la secretaria general de Suteba, Francina Sierra, dijo: “En realidad esto surge de reiteradas denuncias que hicieron las organizaciones sindicales respecto del sistema viejo aplicado por la prestataria de control de licencia, que tenía varias falencias. Como respuesta, el Gobierno define hacer un sistema informático, una aplicación, a partir del 5 de febrero, cargan sus licencias en forma on line”.

“El sistema tiene muchas falencias que se van corrigiendo muy de a poco. Hay muchas quejas de los docentes. Poder cargar tu licencia depende de los conocimientos informáticos que uno tenga y del acceso a internet que la persona tenga. Por otra parte, el 0800 que proponen para evacuar consultas siempre está ocupado”, detalló Francina Sierra.

Manifestó también que Suteba estaba ayudando a los docentes a cargar sus licencias en el sistema, en la entidad gremial, poniendo a disposición el personal a cargo, Internet y computadoras. “Sé que otros gremios hacen lo mismo, al igual que el Consejo Escolar, que tuvo que hacerlo porque la verdad la cantidad de dudas que tienen los docentes sobre este sistema desbordó. Nuestro sistema de licencias es muy complejo y difícil de sintetizar en un sistema informático que pueda contemplar todo”, apuntó.