Evolución: análisis de variaciones en la carga

Cuando entró en vigencia el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, en el año 2009, se tomaron todos los casos de los que se tenían conocimiento hasta ese momento para ingresarlos.

A partir de ahí se fueron incorporando los casos nuevos.

Así fue como se sumaron 183 nombres en 2009, 205 en 2010, 223 en 2011, 192 en 2012, 183 en 2013, 160 en 2014, 142 en 2015, 183 en 2016, 151 en 2017, y uno en lo que va de este año.

En el gráfico se advierte que en los tres primeros años hubo una suba en la carga de datos del 22 por ciento. Luego, bajó un 36% en los siguientes cuatro años. Más adelante volvió a crecer, en este caso un 29%, en 2016. Por último, y otra vez decreció en 2017, en una pendiente que alcanzó un 17%.

Emilio Domínguez, asesor en la materia en la Subsecretaría de Justicia de la Provincia, explica a Democracia que esta variación no está relacionada con políticas públicas o de seguridad que se imparten desde la Gobernación: “En algunos momentos pasa que los jueces no son muy diligentes con el informe de las sentencias, porque no hay una sanción prevista ante el incumplimiento de esta información, con lo cual, muchas veces depende de la voluntad de los magistrados de enviar los oficios con los datos”.