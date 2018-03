Villa del Parque: Apuntan a sumar servicios básicos

Desde su asunción, hace menos de un año, la comisión directiva de la sociedad de fomento del barrio Villa de Parque tiene como propósito central el de sumar servicios básicos al sector.

“Estamos bien, avanzando, despacito, pero mejorando”, señala el presidente de la entidad, Marcelo García.

Entre sus objetivos, la extensión de la red de agua corriente y la llegada de las cloacas son las prioridades. También hay obras pendientes de desagüe, desde hace varios meses, cuando hubo mucha agua y la crecida del Salado complicó las cosas, y si bien el factor climático no trajo nuevos inconvenientes, los trabajos nunca se hicieron.

Infraestructura

En Villa del Parque no cuentan con red cloacal y el agua corriente está presente solamente en un sector. Por eso la dirigencia barrial quiere extender estas prestaciones. García comenta que ya mantuvieron reuniones con el titular de Obras Sanitarias, Guido Covini, a quien le manifestaron su deseo de cubrir el vecindario con estos servicios. “Para las cloacas –explica el dirigente barrial– hay que cruzar las cañerías, una posibilidad es que se haga por Circunvalación, otra opción es que se haga un sistema de bombeo del otro lado del Salado, para eso vinieron autoridades de la Provincia para evaluar si se puede hacer. En cuanto al agua corriente, solamente hay que hacer la extensión, es un poco más simple”.

Desde el organismo municipal les informaron “los distintos mecanismos que se pueden realizar”. Y si bien no se habló de fechas precisas para el comienzo de las obras, acordaron “continuar en contacto para ver cómo se puede seguir avanzando”.

En cuanto al alumbrado público, desde la sociedad de fomento remarcan que “el año pasado se mejoró mucho, se extendió por algunas calles”. Todavía quedan algunas esquinas determinadas o calles cortadas, pero subrayan que “se ha avanzado bastante”.

Calles y desagües

García también destaca que en los últimos meses “se ha trabajado mucho” en el arreglo de calles, el emparejamiento y el desmalezamiento de los terrenos, haciendo intervenciones “en la zona de la Lestar Química, lo mismo que en otros sectores”.

Asimismo, quedan trabajos pendientes que tienen que ver, principalmente, con desagües.

Uno de ellos es en la zona de la Lestar, donde se producen anegamientos con las lluvias. “Hay un expediente iniciado pero no avanza. No sabemos si es un problema que la empresa no da lugar a la colocación de un caño de desagüe, pero sigue pendiente”, dice García.

Por otra parte, también hay inconvenientes con otra zona cercana al Salado: “Es un canal que viene del Golf, llega a Gaucho Argentino y Lartigau y, de ahí, se va al canal. En su momento rebalsó, cortó las calles y hoy está muy tapado con mucha vegetación. Ahora no circula agua por la seca que hay, pero no se hizo la obra que estaba pendiente, que era llevar desde Lartigau, por Puente del Inca, un desagüe que iba a cruzar Álvarez Rodríguez para solucionar el tema para el futuro, porque son alcantarillas muy viejas”.

Seguridad y tránsito

García también hace referencia al tema de la seguridad y asegura que en la actualidad no hay “mayores inconvenientes” en el barrio, y destaca que “los patrullajes están pasando como corresponde”.

Finalmente, el tránsito es otro tema que preocupa a los residentes de Villa del Parque, principalmente en la calle Álvarez Rodríguez, que es la entrada al barrio, la única asfaltada y la que tiene un mayor flujo de circulación.

“En verano el Parque es un hervidero y ya desde la rotonda se ven los congestionamientos –comenta García–, Álvarez Rodríguez es muy transitada, porque Garibaldi está cortada, por Posadas no va prácticamente nadie y Lartigau tiene solamente un puente peatonal, así que es un tema a tener en cuenta. Los reductores ayudaron a que se disminuya la velocidad, porque era un lugar donde los vehículos tomaban envión y no paraban hasta la calle Aconcagua”.