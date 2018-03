Los gremios rechazaron la propuesta de la Provincia y peligra el inicio de clases

A cuatro días del inicio de las clases, volvió a fracasar la reunión paritaria del día de ayer al mediodía en la que el gobierno provincial ratificó una suba del 15% a los docentes bonaerenses quienes rechazaron integralmente la propuesta que incluía además un reconocimiento anual por presentismo y una cláusula de monitoreo. El desacuerdo tras la tercera reunión que se realiza en lo que va de 2018 vuelve a poner en riesgo el comienzo del ciclo lectivo y hoy los gremios se reunirán en asamblea para definir las medidas a tomar, aunque aseguran que están “abiertos a un llamado, incluso el domingo a las 11 de la noche” .

La propuesta concreta que realizó el gobierno provincial incluye una suba del 15% en tres cuotas, un reconocimiento de presentismo anual de $6000 y esta vez se incluyó una cláusula de revisión que en el mes de octubre obligaría a las partes a sentarse para revisar la pérdida del poder adquisitivo y plantear una recomposición salarial.

"El 5% de aumento propuesto es sobre el salario en blanco, entonces será sobre alrededor de $5000 que es lo que el docente cobra realmente en blanco y por eso no se puede aceptar”.

Rechazo total

La secretaria de Suteba, Francina Sierra destacó que “el Centro de unidad docente rechazó integralmente la propuesta, pero en este caso particular no estamos de acuerdo con la cláusula de revisión simplemente porque la experiencia nos dice que cada vez que se pautó una revisión en un momento determinado del año, el gobierno incumplió”.

Del mismo modo, Cecilia Paolizzi, de Udocba indicó que “se comprometieron a reunirse el 1 de noviembre para hablar salarios de 2018 e hicieron lo mismo que otros años. Convocan diez días antes de comenzar las clases. Nuevamente queda el docente expuesto ante la sociedad por no aceptar un aumento totalmente miserable”.

Según Sierra, “el gobierno sabe que estamos pidiendo un 20% como mínimo y cláusula gatillo”.

Respecto del reconocimiento por presentismo que propuso el gobierno, Sierra fue clara: “sabemos que con cualquier tipo de licencia que deba pedir el docente, por enfermedad propia, de un familiar, por un accidente, por lo que sea, el presentismo deja de correr. Es para los días efectivos de clase en el aula. Esto atenta contra los derechos adquiridos que tenemos. Hoy se quiere instalar esto del ausentismo docente, como si los docentes faltáramos porque sí y en cualquier circunstancia. Esto no es así. Hay un Estatuto del Docente que fija el régimen de licencias y en base a eso ellos pueden hacer uso en caso de que la necesiten”.

Paolizzi destacó que “esos $6000 por presentismo no van a integrar el salario. Es algo más que aparece en negro en el salario docente, como el 70% del salario docente”.

"No estamos de acuerdo con la cláusula de revisión, simplemente porque la experiencia nos dice que cada vez que se pautó una revisión en un momento determinado del año el gobierno incumplió”.

“Es una mentira”

Según se informó, el salario promedio docente pasaría de de $24.659 a $28.358 y el salario de un maestro ingresante pasaría de $12.500 a $14.375.

Según Sierra, “eso es una mentira y corresponde a quien tiene dos cargos. Es una forma engañosa que tiene el gobierno provincial de presentar nuestro salario. No todos los docentes tienen dos cargos, eso es una mentira. No podemos hablar nunca de $24000 ni de $28000”, enfatizó.

“Y si bien el salario de un docente que recién inicia está en $12.500 y llegaría a $14000 hay que decir también que con eso se sigue estando por debajo de la línea de pobreza, no se cubre la canasta familiar básica. Continúa siendo un número muy inferior a lo que estamos pidiendo”, refirió.

Asimismo, la secretaria de Udocba remarcó que “el 5% es sobre el salario en blanco entonces será sobre alrededor de $5000 que es lo que se cobra en blanco y por eso no se puede aceptar”.

“Es un reclamo justo y la Provincia no puede decir que no tiene dinero porque recuperó el Fondo del Conurbano, que históricamente se le negaba y tiene muchísimos millones de pesos en sus arcas, con lo cual eso se tiene que volcar en educación pública, salud pública y justicia”, reclamó la secretaria de Suteba.

Según Sierra, “estamos abiertos a ir hasta el último minuto para dialogar pero si la tónica del gobierno provincial es la misma del año pasado, de sentarnos diez veces para hacernos la misma propuesta es una tomada de pelo pero no para nosotros solamente sino para todos los que están expectantes sobre lo que va a pasar con la educación de sus hijos”.

Para Paolizzi, “se vuelve a esperar a último momento, se pone a los docentes en contra de la sociedad y que los papás vuelvan a reprocharnos el no inicio de clases cuando la culpa es del gobierno”.