El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, sostuvo: "Propusimos juntarnos para evaluar la marcha de la economía y seguiremos trabajando para poder llegar a un acuerdo. Entendemos que no se debería poner en tela de juicio el inicio o no de las clases".

Al ser consultado sobre los motivos por los que la administración de Vidal insiste en no acordar paritarias con una cláusula gatillo, consideró: "No es más que una herramienta".

"Este año la inflación va en descenso", argumentó.