Para los políticos, el caso Camila sacó a la luz aspectos a mejorar en seguridad

Sin dudas, el asesinato de Camila Borda, acaecido el pasado domingo en el barrio Ricardo Rojas sensibilizó a una ciudad entera debido a sus aberrantes características y a los detalles que se conocieron tras la autopsia, por lo que la marcha realizada el lunes contó con una alta convocatoria de vecinos conmocionados y colmados de bronca ante el terrible hecho.

Consultados por Democracia, los concejales Olga Prieto, de Unidad Ciudadana; Gabriel D’Andrea, de Cambiemos; Carolina Echeverría, del Frente Renovador y Andrés Rosa, de Compromiso por Junín, dieron su opinión sobre el pedido de justicia masivo que realizó la ciudad.

Una comunidad sensibilizada

Olga Prieto, concejal de Unidad Ciudadana destacó la masiva expresión de bronca ante el asesinato de Camila e hizo hincapié en la falta de políticas de prevención respecto de las distintas situaciones que sufren cotidianamente las mujeres.

“Todas las injusticias, los daños, las violencias que sufren las mujeres, más en este caso tan extremo como es el de una niña, producen una gran sensibilidad social que todas las personas masivamente expresan su bronca, su repulsa a este daño tan grande que se cometió a la niña, a su familia y a toda la sociedad, porque la muerte de una niña de Junín es como la muerte de una hija de todos, todos nos sentimos agraviados, profundamente dañados en nuestra condición humana por un hecho tan grave”, expresó Prieto.

Además, aseguró que “lo que se está pidiendo desde el movimiento de mujeres, yo formo parte de una de las agrupaciones, son más políticas preventivas, un accionar más sostenido y continuado en lo que hace a la prevención porque el hecho de Camila es un extremo que enardece y daña y nos duele a todos, pero violencia las mujeres la sufren cotidianamente y muchas veces en lugares silenciados, digamos que nos tiene que hacer reflexionar sobre lo mucho que hay que hacer, lo mucho que falta en lo que son políticas de prevención”.

Para Prieto, “hay una Dirección de Género totalmente inexistente. Solo está para hacer ferias artesanales, ferias de producción y ventas de alimentos como si las mujeres debieran ser destacadas en esa área cuando las mujeres sufren daños y viven desigualdades en distintos espacios de la vida. El caso de Camila es un caso extremo, pero habría mucho más para hacer, trabajando en prevención, en lo que es la ley de educación sexual integral que fue dictada en 2006 y no se está trabajando sistemáticamente no se está abordando la perspectiva de esa ley”.

Por su parte, el concejal de Cambiemos, Gabriel D’Andrea, aseguró que “no hay juninense que no tenga una tristeza y un dolor enorme por esto que pasó, que una nena de 11 años haya perdido la vida así en manos de alguien a quien ni siquiera sé cómo calificar. Todos queremos justicia, por suerte está detenido el posible autor y todos quisiéramos que esta persona no salga más a la calle, lo que esperamos de la Justicia. El sentimiento es ese. El reclamo de justicia es de todos”.

Para el concejal D’Andrea, “en casos así es imposible de prever, la mayoría de hechos similares incluso ocurren en el seno familiar o sea que es imposible de prevenir. Creo que lamentablemente son síntomas de una sociedad que de alguna manera genera o ha generado este tipo de monstruos”.

Reclamo genuino

“Fue un hecho aberrante y todos tuvimos la sensación de que nos podría haber pasado a nosotros. Se paraliza el corazón al conocer los datos de la autopsia y las atrocidades que cometió el autor”, indicó la concejal por el Frente Renovador, Carolina Echeverría.

“Uno no puede dejar de ponerse en el lugar del otro. No sé si esto se podría haber previsto, sí sé que la familia está teniendo contención psicológica, según indicaron desde el Municipio. No hay que dejar sola a la familia porque este es un dolor que van a llevar toda la vida”.

Echeverría destacó: “Escuché al Dr. Terrón, se cómo trabaja, con la profesionalidad con que trabajó desde el primer momento, no me cabe ninguna duda de que se va a hacer justicia. A este hombre la ley le tiene que caer con todas las letras, la pena extrema tiene que caer sobre él”.

Sobre la marcha que se llevó a cabo el lunes, la concejal dijo: “Vi una sociedad unida, masiva y la única voz fue Justicia y que se aplique la pena”.

Además, se refirió a los casos de violaciones acaecidos en el Parque Borchex semanas atrás.

“Es una sociedad que viene con otros casos de violaciones en el parque, la sociedad está dolida y cuando pasa algo como lo que le ocurrió a Camila sale a la calle a pedir ayuda”, expresó y agregó, “desde el Frente Renovador solicitaron cámaras de seguridad, más rondas y circulación de policía y la iluminación. También pedimos por el 911 por las quejas que hemos recibido debido a que no está en Junín y creemos que tiene que ser atendido por personal local”, enfatizó.

Andrés Rosa, concejal por el Monobloque Compromiso por Junín también expresó su tristeza ante el doloroso hecho, “lo importante ahora es acompañar a la familia”.

“Las marchas son una expresión genuina y hemos aprendido a expresarnos en paz, más allá de los hechos conflictivos en el lugar”, destacó.

Para Rosa, quien oportunamente estuvo a cargo de la Dirección de Atención a la Víctima durante el gobierno meonista, “este hecho no es prevenible. Sí creo que la mamá actuó bien y funcionó el protocolo de búsqueda de persona, más allá de lo triste del resultado”.

Según Rosa, “hay una percepción del miedo muy alta, lo refleja la última encuesta nacional de victimización de 2017, el 85% de la gente se siente con miedo. Más del 50% se siente insegura incluso cerca del lugar donde vive. Es un punto a trabajar y es un desafío de los gobiernos en general”.

Asimismo, se refirió a los casos de violación denunciados recientemente.

“Tenemos que seguir alentando a que la gente denuncie porque es muy alta la tasa de no denuncias y sobre todo en delitos de ofensa sexual, como los que ocurrieron en el parque Borchex”.