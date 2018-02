Petrecca: "El asesino de Camila tiene que pudrirse en la cárcel"

A pocas horas del brutal asesinato de Camila Borda (11), el intendente de Junín, Pablo Petrecca, expresó su conmoción por el hecho y llamó a la Justicia a dictar una condena ejemplificadora. En este sentido, se hizo eco de las palabras de Alejandra Barzabal, la mamá de la nena, quien le expresó su deseo de que el asesino "se pudra en la cárcel".

"Siento mucho dolor y mucha tristeza por la situación que vivimos y también mucha bronca, porque uno no puede entender cómo una persona puede cometer un hecho tan aberrante y tan cruel", afirmó Petrecca y aseguró que "son momentos muy difíciles para Junín".

Respecto de la manifestación del lunes, el jefe comunal indicó: "Fue un pedido genuino, una marcha genuina de los vecinos de Junín en la que fue unánime el pedido de justicia; una marcha pacífica, que también buscábamos que fuera así".

"Cuando hablé con Alejandra, le manifesté nuestra intención de acompañarla en la marcha, pero que entendíamos que no era prudente, por una cuestión de que a veces se confunden las cosas. Pero sí, desde el primer día, estuvo todo el gabinete psicológico de Asistencia a la Víctima acompañándola para contenerlos y para estar presentes desde el municipio en todo lo que necesiten", dijo Petrecca.

"La marcha de ayer también fue un mensaje para nosotros como Ejecutivo y tenemos que estar a la altura de las circunstancias: rever y tomar acciones y decisiones, porque este es el pedido de la sociedad", finalizó

"Evitar hechos de violencia"

En cuanto a los incidentes ocurridos el domingo y la posibilidad de presuntos hechos de violencia en la marcha, expresó: "Lamentablemente, en Junín hemos tenido un antecedente no muy grato y es un fantasma que sobrevuela siempre cuando ocurren estos hechos. Por supuesto, había rumores y algunos movimientos, por eso se trabajó con la Justicia y con todos los equipos de seguridad para evitar cualquier hecho de violencia. Yo permanentemente estuve en la ciudad monitoreando, controlando, supervisando y coordinando todo tipo de acción, porque, lamentablemente, siempre hay personas desagradables que aprovechan cualquier tipo de situación para tratar de llevar agua para su molino y acá no hay que confundir las cuestiones".

"Creo que la no presencia de políticos, primero en mi caso, que le manifesté a Alejandra que no iba a participar, y también de la oposición, es sano para que la marcha no se mezcle con otras cosas y que sea lo que fue: un grito de justicia y de cambios en la mirada sobre las víctimas, que es lo que la sociedad nos está pidiendo de hace rato", agregó.

"Los juninenses y los argentinos estamos cansados de ver a personas que cometen hechos y que, por un artilugio o vacío legal, salen y vuelven a cometerlos. Entonces creo que el pedido unánime es este: es un reclamo para que la justicia empiece a proteger a la víctima, al vecino de bien y no al delincuente", manifestó el intendente.

"Hablando con Alejandra me manifestaba algo desde el corazón: 'quiero que se pudra en la cárcel'. Y yo coincido con Alejandra: el asesino, esta persona cruel, tiene que pagar en la cárcel y pudrirse en la cárcel", enfatizó.

Reformas

"Estas son también parte de las reformas que está pidiendo el Presidente y la Gobernadora. Hay que favorecer a la víctima. No puede ser que sigan protegiendo a personas que hacen mal a la sociedad. Creo que ese es el pedido: que la justicia actúe, que haya un fallo ejemplificador", indicó y agregó: "El fiscal, ya con el caso prácticamente resuelto, ha dicho que pedirá prisión perpetua.

