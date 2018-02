El perfil de José Carlos Varela, el único sospechoso del asesinato de Camila

El fiscal que investiga el crimen de Camila Borda, la niña de 11 años que fue encontrada asesinada dentro de una bañera en una casa en nuestra Ciudad, aseguró ayer que la víctima fue abusada sexualmente antes de ser estrangulada y que no tiene dudas de que el hombre detenido "es el autor" del homicidio y que sabía "la monstruosidad" que estaba cometiendo.

"Yo no tengo ninguna duda de que el detenido es el autor, la prueba es contundente", dijo en la mañana el fiscal de Junín, Sergio Terrón, en declaraciones a Radio La Red, y aseguró que la niña alcanzó a defenderse de su agresor y le provocó lesiones en su cuerpo.

El perfil de Varela

El detenido por el crimen fue identificado como José Carlos Varela, quien será indagado en las próximas horas. Según trascendió, el hombre tiene 40 años y es soltero. Además se supo que no tiene antecedentes penales ni denuncias previas.

Según lo que ha podido indagar la Justicia, Varela tenía distintas ocupaciones a nivel laboral, alternando mayormente entre la realización de tareas de albañilería y trabajos de jardinería.

El hombre desempeñaba funciones en una obra en cercanías de El Carpincho y al mismo tiempo realizaba las labores de parquización, desde enero, en la quinta en la que fue hallada la menor muerta.



Facebook

Otro de los datos significativos que ha descubierto la Justicia en las últimas horas, es la fuerte actividad que el sospechoso tenía en la web, en donde había creado varias cuentas de Facebook.

Si bien no se han dado precisiones sobre este descubrimiento, los investigadores no descartan que el hombre haya podido seducir a otros menores, cometiendo el delito que en la jerga de internet se conoce como "grooming".

La suposición de que se trataría de un depredador sexual de menores cobró más fuerza luego del hallazgo que se produjo en los perfiles que poseía en la red social Facebook.

Periódicamente, el hombre publicaba fotos de niños y niñas en sus muros. Esto se pudo comprobar porque en cada uno de los perfiles que tenía, el hombre utilizaba sus datos personales y sus fotos, sin temor a ser descubierto.

"Este es el peligro que tienen las redes sociales en la actualidad. No descartamos que tenga otras cuentas en Facebook", dijo Terrón.

"Secuestramos un teléfono celular y una tablet personal que él tenía, en los que estamos trabajando", aseguró.

Oriundo de Junín

Si bien había trascendido en las últimas horas, que el principal sospechoso del crimen de Camila Borda sería oriundo de la ciudad de La Plata, el fiscal Sergio Terrón afirmó que José Carlos Varela es nacido en Junín, donde tiene a su familia.