“En Junín no se cerró ninguna escuela”, aseguró la jefa distrital de educación

Andreína Arostegui, inspectora distrital de Educación, al ser consultada por Democracia, respecto a un posible cierre de escuelas rurales y cursos de matrícula mínima, aclaró que en el distrito de Junín no se cerró ninguna escuela rural, descartando así todo tipo de versiones.

“Están circulando versiones al respecto a que se cierran escuelas rurales y eso no es verdad. Ninguna de las escuelas que los gremios están difundiendo estuvo en el análisis que del Distrito se hace al respecto. Esto genera ansiedad en las familias que mandan allí a sus hijos y no es justo poner a los niños y a la comunidad en situaciones de dudas respecto si el establecimiento al cual mandan a sus niños permanecerá abierto”, manifestó.

Consideró que, mientras los alumnos concurran a las Escuelas Rurales y los proyectos de las mismas sean innovadores y de calidad, seguirán con sus puertas abiertas. “Esperamos que más alumnos las elijan”, apuntó.

Reitero no hay ninguna Institución de las cuales se están haciendo referencia que se van a cerrar en el distrito es así, al contrario esperamos que más alumnos las elijan.

Con respecto a las fusiones o cierre de cursos, Arostegui dijo que se fusionaron cuatro, de los cuales fueron indicados en el tratamiento de las Plantas Orgánicas Funcionales (POF) 2017 y convalidados por el Tribunal Central, y dos restantes estuvieron siendo supervisados en el ciclo lectivo anterior por los Inspectores de Enseñanza.

La inspectora distrital recordó que la Provincia hizo un censo de alumnos, detectando la situación de cada escuela en particular, por lo cual las que tenían un mínimo de alumnos fueron fusionados.

Desde Inspección consideran que se está garantizando el derecho a la Educación a cada estudiante, que pueda “en buenos climas escolares, sociabilizar, compartir entre pares para que el aprendizaje sea más significativo”.

Arostegui apuntó el lado opuesto, aquellos establecimientos que están solicitando apertura de cursos por la importante inscripción efectuada para este ciclo lectivo.

En relación a los docentes que dictaban clases en alguno de estos cursos que se fusionaron, la inspectora jefe distrital aclaró que “para aquellos que son titulares no corre ningún riesgo su estabilidad laboral, serán reubicados antes del inicio del ciclo lectivo. Y aquellos que su situación de revista sea provisional o suplente cesan, como marca el Estatuto del Docente, pero al producirse al inicio de clases tienen la posibilidad de tomar nuevas horas al inicio del año”.

Región

Emilse Marini, inspectora de Educación de la Región 14, explicó a Democracia, que del análisis de las Plantas Orgánicas Funcionales (POF) 2017, se desprende que hay servicios educativos que contaban con secciones con menos de 10 alumnos, con cursos paralelos. Por ejemplo, en algunas escuelas secundarias había dos divisiones del mismo curso y turno con 7 y 8 alumnos en cada una de ellas y que era en estos casos donde se realizaron reagrupamiento de secciones.

“También nos encontramos con escuelas rurales que estuvieron abiertas con 1 solo alumno durante todo el ciclo lectivo 2017 como el caso de tres escuelas rurales del partido de Lincoln donde se analizó la situación, se observó la matrícula real de los últimos tres años y evaluó el posible crecimiento 2018, llegando a la conclusión que no habría niños durante los próximos ciclos lectivos, por lo cual se procedió al cierre provisorio del servicio”, manifestó la jefa regional.

Marini aclaró que en la Región 14, que abarca 8 distritos, sólo se cerrarán 4 escuelas: 3 de Lincoln, donde solo tenían 3 niños, garantizando su traslado a otro establecimiento educativo próximo; y un establecimiento de la ciudad de Chacabuco que no cuenta con alumnos matriculados. En este último caso, señala que la escuela fue perdiendo matrícula en los últimos años.

Manifestó que en el resto de la Región 14 conformada por 8 distritos se realizaron diferentes agrupamientos en función muchas veces de matrículas muy reducidas que requerían la formación de pluriaños o troncos comunes, conformándose grupos que no superan los 20 alumnos. “Es decir – explicó la inspectora- nos encontrábamos con escuelas cuya matrícula estaba conformada por 5, 6, 3 alumnos en aulas separadas y con un docente en cada una de ellas, se reagruparon conformando un pluriaño. También es importante destacar que los docentes titulares conservan sus puestos de trabajo y son re ubicados en otras escuelas del distrito”.

Como contrapartida, la inspectora dijo que “cuando hay un real crecimiento de matrícula se abren nuevas divisiones como por ejemplo en la Escuela Agraria N°1 de Junín, donde se está abriendo un Primer año División II con una inscripción real de 64 alumnos que conformarán dos divisiones de primer año y un segundo año división segunda por sostenimiento de la matrícula 2017”.

Finalmente, Emilse Marini reflexionó: “si analizamos los resultados del Operativo Aprender también podemos decir que pocos alumnos, cinco, dos o un alumno no garantiza mejores aprendizajes, lo que nos lleva a replantearnos cuestiones profundas en torno a cómo enseñamos, qué les estamos ofreciendo como escuela, como docentes, para que nuestros alumnos reciban aprendizajes de calidad, egresen de la escuela primaria sabiendo leer y escribir, continúen su trayectoria en el nivel secundario y puedan ingresar a los estudios superiores y/ o al mundo laboral con más y mejores competencias”.