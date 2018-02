Se conmemoró un nuevo aniversario del nacimiento de San Martín

Autoridades del Gobierno de Junín y representantes de distintas instituciones de la ciudad homenajearon al General José de San Martín, a 240 años de su nacimiento.

El acto oficial se llevó a cabo ayer, 25 de febrero, en la plaza 25 de Mayo y fue organizado por la Asociación Sanmartiniana de Junín y el Grupo de Artillería 10, cuyos representantes se dieron cita en el lugar.

Además, estuvieron presentes la diputada provincial Laura Ricchini y autoridades del Concejo Deliberante, el Consejo Escolar, la Sociedad Rural, la Unnoba, la Sociedad Comercio e Industria, la Asociación de Colectividades y la Banda Militar Curupaytí, encargada de amenizar la velada.

Tras el izamiento de la Bandera Argentina, la entonación de las estrofas del Himno Nacional y las colocación de ofrendas, tomó la palabra el profesor José Luis Franco, miembro de la Asociación Sanmartiniana, quien afirmó: "El 25 de febrero de 1778, en la pequeña población de Yapeyú, bajo administración de la Corona, nacía el quinto y último hijo del gobernador y capitán del Ejército Real, Juan de San Martín. Las aguas del bautismo, dadas por el padre franciscano Francisco lo marcarían con el nombre de José Francisco de San Martín y Matorras, el futuro libertador".

Manifestó que “de los primeros años del pequeño no hay rastros, más allá de bellas leyendas. Permanecería tres años en el lugar, hasta que su padre se embarcara a España y esta vez de manera definitiva. Al igual que su padre y sus hermanos, se incorpora al Ejército español, donde su destreza, heroísmo y capacidad le valen reconocimientos”.

"La emancipación americana y los ideales de libertad hacen que vuelva y ofrezca sus servicios a esa patria de la cual se fue siendo muy chico. Generando su figura dudas y desconfianza en la sociedad porteña. ¿No sería un espía español? Rumores que corrían en ese momento", señaló.

"San Lorenzo fue su bautismo de fuego – recordó Franco-. Chacabuco y Maipú, los pilares donde la emancipación americana comenzaba a perfilarse como una realidad. Concretado su plan libertador y habiendo entregado la posta a Simón Bolívar, decide regresar a Europa, en la compañía de su única hija, Mercedes, a quien le dedicará las famosas máximas".

"Intentará su regreso en 1829, donde se entera del fusilamiento de Manuel Dorrego. Pero no va a desembarcar en Buenos Aires. Argumenta que su sable no será desenvainado en guerras civiles. Regresa definitivamente a Europa, donde sus ojos se van a cerrar por siempre en Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 agosto de 1850, para pasar de esta manera a la inmortalidad", dijo.

Finalizada la referencia histórica hecha por Franco, tomó la palabra la secretaria de Acción Social y Educación del Gobierno de Junín, Marisa Ferrari, quien tras transmitir a los presentes el saludo del intendente, Pablo Petrecca, expresó: "Estaba escuchando lo que decía el profesor y pensaba qué pocos datos nos quedaron de la infancia de San Martín, pero donde no dejaron de inscribirse todos esos datos, fue en el espíritu y en el alma de él, que le transmitieron valores y vinculaciones con la tierra que hicieron que él pudiese liderar la causa americana. Entonces, qué mejor homenaje para el gran libertador, que redoblar nuestros esfuerzos con la infancia".

"Quienes tuvieron a cargo la crianza y educación de San Martín lograron que él pudiera desarrollar todo su potencial para poder liderar la gesta americana. Entonces redoblar nuestro compromiso con los niños, para que en cada encuentro que nosotros tengamos con ellos, podamos sembrar la semilla y dar las oportunidades de que tengamos los mejores ciudadanos posibles. Así que redoblar nuestro compromiso con la infancia es el mejor tributo que hoy le podemos hacer al General San Martín", finalizó.

Antes de culminar el acto, miembros del ballet Tierra Madre, dirigido por la profesora María Eugenia Alvear, danzaron para celebrar el nacimiento del General San Martín.