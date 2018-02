Confirman 17 casos de hantavirus en la Provincia pero descartan un brote

La provincia de Buenos Aires confirmó 17 casos de Hantavirus en distintos puntos del territorio bonaerense, lo que representa un aumento de casos en relación al año pasado, aunque fuentes del Ministerio de Salud descartaron "un brote o epidemia" de la enfermedad trasmitida por roedores.

"En Provincia al día de hoy hay 17 casos confirmados en los lugares que suelen ser endémicos", explicaron fuentes de la cartera de Salud, quienes aclararon que si bien hay un aumento de casos comparando a la fecha respecto del año anterior, eso "no implica ningún riesgo epidemiológico ni brote".

"Al día de hoy hay 10 casos más que en marzo 2017, pero es necesario subrayar que por año hay una incidencia de entre 25 y 28 casos que se dan en mayor medida en los meses de verano, con lo cual estamos dentro de los casos previstos, por eso descartamos epidemia o riesgo epidemiológico", señalaron.

En los últimos días se conocieron dos nuevos casos de Hantavirus en Florencio Varela. El primero fue el de un menor de 14 años, y el otro, un trabajador rural de la zona de La Colonia, de 22 años, ambos fuera de peligro, confirmaron fuentes médicas.

Un posible caso en Junín

El 11 del corriente mes, un menor de 15 años falleció en el Hospital Interzonal de Junín donde había ingresado el 25 de enero con un cuadro febril y gripal.

El joven, identificado como Alan Sánchez vivía en la zona de la Laguna El Carpincho lugar donde comenzó a sentir los malestares de salud.

Desde el nosocomio local investigan si la muerte fue provocada por un caso de hantavirus, ya que los primeros resultados no habían sido suficientes para determinar la enfermedad.

“Hasta ahora no se confirmó nada, se están haciendo los estudios y todavía no hay nada concreto. Ya había realizado uno que había dado negativo para hantavirus”, había informado a Democracia Alicia Ramallo, directora del HIGA.

“El paciente entró con un cuadro febril y estado de gripe”, aseguró Ramallo.

Prevención

La enfermedad viral causada por el virus hanta puede transmitirse por inhalación de las personas a través de los ratones de campo conocidos como "colilargos" eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina.

Esto ocurre al respirar en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente.

También se puede contagiar por contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de estos animales. Y por mordeduras.

Entre las recomendaciones se sugiere evitar la presencia de roedores en el domicilio y alrededores y el contacto con sus secreciones, tapar orificios en puertas, paredes y cañerías, mantener la higiene con agua y lavandina, colocar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas y cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio.

También ventilar antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de ingresar y realizar la limpieza.