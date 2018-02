Proponen que para recibir la matrícula los abogados se capaciten obligatoriamente

En la búsqueda por reducir la cantidad de juicios “innecesarios y excesivamente prolongados en el tiempo”, que se desarrollan en la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno de María Eugenia Vidal se evalúa el debate de una idea que pone la lupa en la formación de los abogados que ejercen en territorio bonaerense: la propuesta de que los abogados recién egresados de la facultad, rindan un examen antes de obtener la matrícula profesional habilitante.

Si bien por un lado el objetivo es asegurarle a los ciudadanos que los profesionales que defienden sus derechos cuenten con una formación profesional adecuada, en cierto modo el razonamiento cuestiona la profesionalidad de los abogados.

Concretamente, se habla de una capacitación obligatoria para cada profesional, con examen incluido, antes de que reciba la matrícula habilitante.

Claro que para ello deberá contarse con el consenso de los diversos Colegios de Abogados departamentales y de las Universidades que otorgan los títulos, sean públicas o privadas.

Esta es una parte central de la reforma integral de la Justicia que será trabajada, a través de distintas leyes, durante los dos últimos años de gestión de la mandataria

“Estamos dispuestos a debatir la mejora de la formación de los abogados pero de ahí a llegar a un examen habilitante es otra cuestión. Tenemos nuestras reservas".

“Aún no hay un proyecto a debatir”

El presidente del Colegio de Abogados de Junín, Lisandro Benito, en diálogo con Democracia destacó que “aún no hay un proyecto a debatir. Es una idea, diría que casi personal del ministro de Justicia Gustavo Ferrari”.

Aún así, Benito indicó que “en principio lo que plantea esto es una disyuntiva de título habilitante contra la posible habilitación profesional a través de un examen. En ese sentido nosotros desde la colegiación de abogados de la provincia estamos dispuestos a dar los debates correspondientes”.

Desde el Colegio, en la voz de su presidente, destacan la importancia y la necesidad de que “los abogados se capaciten en forma contínua y permanente, estar actualizados a los tiempos que se viven, a las nuevas legislaciones y demás, pero creemos que el debate del examen habilitante es un debate que por lo pronto en esta etapa no debería prosperar”. Benito aseguró: “Insisto, creo que esto es una idea casi personal diría yo del ministro de Justicia que no creo que sea de todo el espacio que gobierna la provincia de Buenos Aires y en el marco de una serie de reformas que se proponen para el mejoramiento de la justicia en general, en las cuales el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires viene trabajando”.

Para el presidente del Colegio departamental de Junín “los abogados tienen que estar capacitados pero hay también un debate más profundo que tiene que ver con la oferta académica de la carrera de abogacía donde han pululado algunas privadas con carreras a distancia, con algunos métodos que no satisfacen del todo y que por lo pronto hay cosas por debatir y mejorar, en conjunto con el Ministerio de Educación y demás”.

En tal caso, a través de la Comisión Nacional de Evaluaciones Universitarias (Coneau) “donde en pocos meses comienza el proceso de evaluación de las unidades académicas que dictan la carrera de derecho y es muy positivo y en eso estamos absolutamente de acuerdo”, expresó Benito.

“Estamos dispuestos a debatir la mejora de la formación de los abogados y tenemos proyectos para trabajar en ese sentido, de ahí a llegar a un examen habilitante es otra cuestión. Tenemos nuestras reservas y hay que analizar todas las experiencias al respecto”, concluyó.

“Se están tirando títulos a la marchanta y estaría bien un control, pero creo que no hay que hacerlo sobre el egresado sino sobre las universidades".

Calidad y formación de los profesores

Consultado el Dr. Juan José Fernández, profesional de amplia trayectoria en nuestra ciudad, explicó que el debate debería darse por otro lado.

“Existe un núcleo de facultades de derecho en el país que son de gran confianza en cuanto a la aptitud del graduado de manera que con esas universidades no habría que hacer absolutamente nada. Concretamente Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe, son de muy buen nivel”, indicó.

Según el profesional, la preocupación “debe surgir de un montón de escuelitas que están dando el título por correspondencia, por sistemas a distancia, y es un chiste de mal gusto eso. Es espantoso y se convierte en un vulgar negocio”.

El problema, según Fernández “es que ponen en la calle abogados de baja calificación. Pero a mí me parece que en lugar de hacer ese examen, ya que existe la Comisión Nacional de Evaluaciones Universitarias (Coneau) se debería controlar a las facultades para habilitarlas o no a dar tales títulos”.

Para el profesional existe también la cuestión de quién tomaría ese examen de capacitación, de habilidad y aptitud mínima.

“Eso es todo un tema porque si el examen lo toma el propio estado, la pregunta es si el estado no tiene organismos para hacerlo. Otra cosa sería desde los Colegios de Abogados pero aún siendo el de la Provincia de Buenos Aires uno de los más organizados, no está en condiciones de evaluar si una persona está preparada integralmente para ejercer la profesión. La Coneau es la que debe hacerlo” explicó.

“Se están tirando títulos a la marchanta y estaría bien un control, pero creo que no hay que hacerlo sobre el egresado sino sobre las universidades. Sería mucho más fácil controlar la calidad y la formación docente de los profesores”, afirmó.