Continúa el reclamo por la situación de la red de caminos rurales en el Partido

El estado de los caminos rurales mantiene a los productores en reclamo constante para que la mayor cantidad de ellos estén en condiciones de cara a la cosecha.

El subsecretario de obras y servicios públicos, Marcelo Balestrasse explicó que “el tema es muy complejo, principalmente por la extensa red rural que tiene el Partido. Estamos hablando, aproximadamente, de 1470 kilómetros. Es complejo porque nuestra gestión se encontró con un estado de caminos en serios problemas, con mucho abandono".

Durante 2016 comenzaron a reconstruirlos y si bien no se llegó a pasar por la totalidad, se hicieron más de 1300 kilómetros.

Tras la inundación de 2017, "durante más de 6 meses, el 50 por ciento del Partido estuvo afectado por el agua. Con lo cual retrocedimos, lamentablemente, en la recomposición de los caminos rurales, ya que el agua no permitió avanzar con la reparación y dañó aquellos que ya habían sido reconstruidos”, explicó.

Cuando el agua empezó a retirarse se decidió priorizar los sectores más afectados, que quedaron en muy malas condiciones.

“Esa fue la prioridad de los trabajos, que consistieron en canales, cunetas y alcantarillados para empezar a recuperar caminos. Esos trabajos siguieron hasta la actualidad, ya que estamos trabajando en el cuartel V, todo esto, en consenso con la comisión de caminos rurales, quienes coincidieron en cuales fueron las prioridades. Paralelamente otros equipos trabajaron en zonas más altas, como Roca, Fortín Tiburcio, Cuartel X, IX, haciendo aquí los caminos principales, no la totalidad".

La semana próxima junto con la comisión de caminos rurales, se diagramarán los trabajos para continuar.

El subsecretario aseguró que "hoy las máquinas no paran y no es exacto lo que se dice que el 80 por ciento de los caminos están devastados, no es así, hoy y a pesar de que no tienen el ancho que uno quisiera, muchos caminos se pueden transitar, pero trabajamos con el objetivo de que al menos, queden transitables. En enero, en 20 días hicimos 20 kilómetros con tres máquinas, por eso, reparamos para que se los pueda transitar, hay lugares que están muy mal, lo sabemos, pero hacia esos lugares vamos, no podemos reparar más de 1400 kilómetros de caminos al mismo tiempo, pero seguiremos trabajando, planificadamente y de manera consensuada con las instituciones del campo".

Aplicación y peticiones

La recientemente conformada Asociación de Productores Agropecuarios de Junín planteó entre sus objetivos a seguir, poner en funcionamiento una aplicación tecnológica en los celulares desde donde cargar el estado de los caminos con referencias y fotos.

Según indicaron en un comunicado, “dicha aplicación que es pública y gratuita y pone en evidencia el estado real de los caminos rurales. Cada usuario de la aplicación puede cargar la foto o video del camino, alcantarilla o canal en mal estado con un icono de color rojo naranja o amarillo. Las referencias se irán modificando on line a medida que los caminos se van arreglando y cambian de color las referencias y las fotos”.

Asimismo, la entidad elevó una petición al Poder Ejecutivo para conocer los recursos con que cuenta la Municipalidad en concepto de descentralización del impuesto inmobiliario Rural.

Además se presentó una Peticion particular al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Bs As acerca de conocer si durante el control de la ejecución de los presupuestos anteriores se advirtió al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de la ley 13010.