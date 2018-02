Explicación oficial por quejas a EDEN

Tras una reunión que se llevó a cabo este jueves, autoridades de la empresa que brinda el servicio de energía eléctrica en nuestra ciudad escucharon reclamos de la dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios del Gobierno de Junín. Además, se abordaron situaciones particulares que se dan en los barrios Belgrano y San Jorge.

Fue el propio Dr. Fernando Scanavino quien, tras la reunión, señaló: "Tras hechos de público conocimiento, hemos citado a las autoridades de EDEN para dialogar sobre temas generales que tienen su origen en reclamos genuinos de los vecinos de Junín, usuarios de esta empresa, y que tienen que ver con la atención al público, donde pedimos un inminente y urgente mejoramiento de este aspecto por parte de la empresa".

"Esto tiene que ver con la dignidad por la que siempre trabajamos en materia de la relación usuarios-proveedores. Queremos que la empresa provea todos los medios necesarios para que sus usuarios tengan la mejor calidad de atención posible, ante reclamos y solicitudes, cuestiones que ya habíamos planteado desde hace un tiempo", agregó. El funcionario municipal también expresó que "más allá del compromiso asumido por la empresa, es un tema que no vamos a descuidar bajo ningún punto de vista".

Otro de los puntos abordados en la reunión fue el de las tarifa social y, principalmente, la tarifa social para entidades de bien público. Aquí, Scanavino mencionó, que "todas las entidades de bien público deben saber que el gobierno de la provincia de Buenos Aires creó una tarifa social para estas entidades y que todas aquellas que quieran recibir información pueden acercarse a nuestra dirección como a la empresa".

"También se le plantearon a la empresa temas generales, como son los plazos en la instalación de medidores, recambio de postes en mal estado y facturaciones elevadas que muchas veces no guardan un correlato con el verdadero consumo, temas que seguiremos abordando hasta que se tengan respuestas concretas y efectivas. De la reunión participaron, además, el titular de la dirección municipal de Relaciones Institucionales, Mariano Spadano; y autoridades de la Federación de Sociedades de Fomento", detalló Scanavino.

En el encuentro, las autoridades municipales también plantearon cuestiones particulares a las autoridades de la empresa EDEN. Uno de ellos fue el que afecta a un grupo de vecinos del barrio Belgrano. "Tras la intervención de la OMIC, hace un tiempo se pudo solucionar un reclamo de vecinos de Quintana al 800 que sufrían un ruido muy molesto que se generaba desde una de las estaciones de la empresa. Luego, se tergiversó la información y pareció que esa solución hizo que otro sector del barrio sufriera cortes del suministro. Esto no fue así ya que los cortes corresponden a problemas de otra estación que la empresa se comprometió a solucionar en los próximos días".