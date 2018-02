Siguen faltando casas de dos y tres dormitorios para alquilar

Los martilleros locales confirman que en el mercado de alquileres continúa habiendo un faltante de propiedades de dos y tres ambientes, con patio y cochera.

Cristian Márquez explica que hay “una alta demanda” de estos inmuebles: “Las propiedades que hay dentro de la oferta en este segmento son siempre las mismas porque no se construyen casas para alquilar ya que no es hoy un buen negocio”.

En el mismo sentido, Daniel Di Palma completa: “En la medida en que no se pueda construir ese tipo de propiedades para volcarlas al mercado de alquiler, va a seguir faltando. Esto es de difícil resolución en el corto plazo porque son propiedades de un alto costo y con rentabilidad no muy apetecibles. Además, el sistema financiero en el último tiempo ha ofertado muy buenas rentas anuales, en consecuencia, los inversores prefieren volcar su capital a otro sector más rentable. No obstante, como conocedores del mercado, creemos que no hay mejor inversión que el ladrillo, el lote y la tierra, porque la historia de este país nos muestra que siempre, en algún momento, termina ganando el que se quedó con su casa o su terreno, no el que tenía el plazo fijo”.