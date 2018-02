Repara notebooks, da clases online y en mayo brindará un curso en Ecuador

Hoy en día, el mundo portátil está cambiando nuestra forma de trabajar, comunicarnos y socializar con nuestros amigos, clientes y familia, por lo cual, de una u otra manera, se necesita tener conocimientos para reparar todo tipo de computadoras portátiles, monitores y más.

Daniel Bustamante es un experto técnico electrónico juninense quien tiene cerca de 30 años en el rubro de la reparación, de los cuales hace 8 años se encuentra trabajando de manera independiente con su firma “Multielectrónica, Laboratorio Técnico”.

Sus inicios en la reparación de artefactos eléctricos (televisores a tubo) comenzó a principios de la década de 1990 cuando transitaba la adolescencia, con 15 años, período en el que se fue instruyendo hasta actualidad con las nuevas tecnologías.

Si bien realiza arreglos en su laboratorio personal, desde hace diez años también viene ofreciendo cursos online a través de sus páginas webs de reparación de monitores, notebooks y todo tipo de computadoras portátiles: www.reparanotebook.com - www.reparalcd.com.

En mayo del corriente, Bustamante va a participar de un evento en Ecuador donde volcará toda su experiencia con la reparación de notebooks a nivel microelectrónico, además de otras capacitaciones de manera presencial durante el transcurso de una semana.

“Uno va a enseñar lo que sabe”

En relación al próximo viaje a Ecuador, Bustamante informó a Democracia que “este contacto salió a razón de tener notoriedad en línea, demostrando el trabajo que uno hace día a día por lo que fueron surgiendo contactos. De esta manera me fueron convocando para saber si estaba interesado en participar en este tipo de eventos”.

“Este es un trabajo que no tiene mucha notoriedad a nivel show porque la técnica no están común para la gente, pero para los que están interiorizados en el tema de la electrónica es un evento realmente muy importante”, aseguró.

“Puntualmente voy a tocar el tema de reparación de las placas que están en el interior de las notebooks, netbooks, ultrabooks, entre otros. Por eso es algo muy buscado porque hay poca gente que lo haga a nivel nacional e internacional”, explicó el técnico.

“Uno va a enseñar lo que sabe en relación a las reparaciones que uno hace. A medida que va pasando el tiempo, uno va invirtiendo en herramientas más específicas para hacer trabajos muchos más pequeños, ya que hoy en día la electrónica se ha hecho más pequeña”, expresó.

“Tengo mi firma que se llama Multielectrónica de servicio técnico y por otro lado las webs www.reparanotebook.com y www.reparalcd.com de capacitaciones online en las cuales la gente de todo el mundo transita para formarse, entre los que se encuentran Estado Unidos, Ecuador, México y Perú”, subrayó.

“En la web se puede observar cómo yo hago mis cosas desde lo más básico hasta lo complejo a medida que van avanzando y aprendiendo. La gente puede ver videos en los que estoy haciendo el trabajo”, indicó Bustamante.

“Uno tiene que estar constantemente aprendiendo. Yo arranqué con Néstor Espiga en la década de 1990 reparando televisores de tubo con válvulas”, concluyó.