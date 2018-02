La Técnica N° 2 funciona en un edificio muy deteriorado mientras espera el nuevo

Ya próximo a comenzar el ciclo lectivo 2018, la Escuela de Educación Técnica N° 2 no cuenta con el nuevo edificio prometido para tal ocasión, mientras crece su matrícula de alumnos, dada la importante oferta educativa que presenta.

En tanto, las instalaciones que actualmente ocupa en Lebensohn 126, evidencian serios deterioros en su infraestructura edilicia que causan preocupación en la comunidad educativa de la institución. Paredes, techos, pisos, sanitarios y mucho más en estado lamentable, fueron constatados por diario Democracia en esta escuela pública.

La secretaria general de Suteba Filial Junín, Francina Sierra, al ser consultada por TeleJunín opinó que el hecho de que el nuevo edificio (ubicado en calle Frías y Discépolo) no se termine es por una “falta de decisión política”, que está estancada en los últimos años.

Recordó que en el 2015 se definió que Técnica N° 2 tendría su edificio propio, solicitado hace muchos años, en repetidas ocasiones. Dijo que el Municipio había recibido de la Provincia 8 millones de pesos del Fondo Educativo para su realización, pero la obra no ha sido terminada y estaría estancada. “Hace 18 meses prometieron que la escuela iba a ser terminada, pero no cumplieron”, dijo Sierra al referirse a la actual gestión.

“Ya pasaron 2 años y medio, desde que empezaron los trabajos. Mientras tanto hay un ida y vuelta entre la empresa, que no cumple, y las autoridades, que no pagan. Lo cierto es que no pueden iniciar el ciclo lectivo 2018, la obra está parada y no hay certeza de que se dará continuidad”, apuntó. En este punto cabe agregar que el intendente Petrecca y autoridades educativas recorrieron la obra en mayo de 2016 alentando la terminación de la misma, cosa que finalmente no se dio.

Francina Sierra observó que hay abandono del edificio a terminar, que incluso cuenta con un avance de obra estimable. Recordó que tiempo atrás hasta el lugar había ido Roberto Baradel, dirigente de Suteba, el director de la Técnica N° 2, Esteban Beato y docentes de la escuela, para ver los trabajos.

“Vimos abandono y destrozo, han roto el tejido perimetral varias veces, no hay alumbrado público y estamos pidiendo que se ilumine la obra”, dijo.

Actualidad de la Técnica N° 2

Los avances de la Técnica N° 2, desde el punto de vista educativo han sido evidentes en los últimos años, incluso ha recibido reconocimientos y premios por sus trabajos.

“Actualmente la escuela está pronta a abrir una sección más de primer año y de taller, pero no tiene espacio físico donde albergar chicos que se incorporan”, afirmó Sierra.

“Los estudiantes que ingresan tienen muchas expectativas. El equipamiento con que cuenta es muy valioso y la escuela tiene en su haber premios internacionales. Nadie duda de la excelencia de la Técnica N° 2. Sin embargo está ahí, alojada en un edificio sumamente precario. Sin respuestas por parte de las autoridades educativas. Es inentendible que una autoridad política del distrito, que tiene responsabilidad sobre la culminación de esta escuela, no tenga voluntad para terminarla”, apuntó la dirigente gremial.

Oferta educativa

Ya está abierta la inscripción para el Ciclo Lectivo 2018 de:

-Tecnicatura en Informática, personal y profesional, de 7 años de duración, turno mañana y turno tarde. El requisito es tener el Primario terminado, también la escuela puede recibir alumnos de otras escuelas secundarias de primero, segundo o tercer año cursado.

-Bachillerato Juvenil, para estudiantes entre 15 y 17 años, con Orientación en Tecnología, de tres años de duración.

-Curso práctico de Manualidades, de dos años de duración.

Cabe destacar el Programa Ciento Once Mil Programadores, para quienes tengan aprobado el secundario o estén cursando el 7mo. Año de Secundaria Técnica. Es un título terciario, nacional, de un año de duración. Este programa es nacional, busca formar en los próximos años a 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores. El objetivo es cubrir la demanda laboral de las industrias, basadas en el conocimiento.

Formación profesional

También está abierta la inscripción para hacer los cursos de Formación Profesional, que se dictan en la Técnica N° 2, en turno vespertino: Liquidación de sueldos y jornales (cuatrimestral), ayudante de contaduría (cuatrimestral), Auxiliar de Escritorio (cuatrimestral), Complementario de IVA (cuatrimestral), Cuentas corrientes (cuatrimestral) y Computación Nivel 1 y 2 (anual).

Para informes e inscripción dirigirse a Lebensohn 126, Teléfono 4444253, e-mail: eet2junin@gmail.com.

El horario de atención es de 8 a 21.