En los talleres de la Cottaj se reparan vagones del Ferrocarril Belgrano Norte

Desde hace varios meses, la Cooperativa de Trabajo Talleres de Junín (Cottaj) comenzó a recibir nuevo material ferroviario para su reparación, siendo la primera vez que toma este tipo de unidades.

Son tolvas pedreras pertenecientes a la empresa Ferrovías que es la concesionaria de la línea de pasajeros Ferrocarril Belgrano Norte de trocha angosta por lo que son traídas a los talleres de Junín en camiones, ya que nuestro ramal ferroviario San Martín circula bajo la trocha ancha.

Desde la Cottaj, Pedro Rodríguez explicó que “este caso es un vagón de origen norteamericano que es propiedad de Ferrovías, que es la concesionaria de pasajeros de la línea Belgrano Norte”.

Cabe mencionar que junto a Metrovías son las únicas dos empresas privadas que quedaron en prestación, luego de la estatización del resto de los ramales ferroviarios.

“Esta tolva pedrera pertenece a la orden de compra por seis unidades de principios de 2017 de las cuales la que tenemos acá en el taller es la cuarta”, informó.

“Con la crisis que se está viviendo a nivel nacional, Ferrovías tomó la decisión de detener la orden de compra en esta unidad, y quedarían dos más por hacer. No tenemos con certidumbre si esto va a seguir en los próximos días o tal vez nunca más”, aseguró el ferroviario.

“Es un trabajo interesante porque es la primera vez que se hacen trabajos de trocha angosta en Junín que fue una reparación general. Se transformaron las ruedas que eran a fricción originalmente con cojinete de bronce, y ahora tiene rodamiento a cartucho”, expresó.

“Esto significa menos fricción al circular, mucho más liviano para el andar y tiene mejor mantenimiento. El trabajo se hizo íntegramente en la Cooperativa”, indicó.

“Han detenido reparación de unidades”

“La gran preocupación de nosotros es que no tenemos certeza de que esto vaya a continuar. Pero por todo lo que nos dicen es muy probable que no va a seguir, ya que cuando ellos traían una se llevaban otra que esta vez no pasó”, aclaró.

“Sumado a esto, la empresa Sofse del Estado, a la cual le estábamos haciendo reparaciones de bogues de trocha ancha, desde los primeros días de diciembre de 2017, han detenido la reparación de las unidades. Nos quedó un juego de bogues en el taller sin terminar, ya que está detenida la orden de compra”, exclamó.

“Si bien es un orgullo el trabajo que se hizo en la tolva pedrera, además de otros trabajos que hace la Cooperativa, es una incertidumbre muy grande debido a la falta de trabajo continuo. A su vez tenemos material de trocha ancha del Belgrano Cargas y Logística y también del San Martín”, comentó.

Como siempre, espero que alguien tome decisiones sobre la Cottaj y tenía muchas esperanzas de que nuestro Intendente nos diera una mano. Pero aparentemente las decisiones no están a favor de nuestro trabajo, y seguiremos peleando.

“Algo positivo”

“Algo positivo nos pasó el domingo pasado, ya que viajamos a Bahía Blanca a buscar unos pares montados de vagones y tenemos que hacer un proceso de cincuenta más con un trabajo de dos meses. Si bien no significa mucho monetariamente, ayuda a palear el mal momento”, concluyó.