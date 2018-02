Aprendices denunciaron despidos, pero el municipio salió a desmentirlo

En horas de la mañana de ayer, alrededor de las 10, aprendices de la Cooperativa Argentina Trabaja se manifestaron en la puerta norte del ferrocarril ubicada en calle Jean Jaures, entre Dorrego y Borges, donde el tránsito estuvo cortado hasta las 13, momento en que se produjo la desconcentración.

Desde ese sector de la ciudad, los beneficiarios reclamaron por la reincorporación de once personas que habrían sido desafectadas laboralmente hace días atrás, temiendo que puedan ocurrir más despidos.

Los manifestantes estuvieron acompañados por Oscar Farías, integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Economía Popular, la Multisectorial de Jubilados y Pensionados junto a otros dirigentes de la CGT y empleados de las cooperativas quienes se concentraron en apoyo ante este conflicto.

Desde el predio ferroviario, Miranda Vanesa explicó: “Alrededor de las 9 nos juntamos con Alberti y nos decía que nosotros vamos a estar en un proceso de capacitación y formación. Luego de cumplir esa meta el objetivo es irnos”

“Hace un tiempo atrás tuvimos un relevamiento de datos en Anses, hubo una encuesta para hacer un currículum y eso claramente muestra que nosotros acá en algún momento, nos vamos a tener que ir”, informó

“Nosotros dependemos del Municipio y no de una empresa privada. Los cheques vienen firmados por el Gobierno de Junín, por lo que el Intendente puede y debe mantener los trabajos de los once compañeros que hoy están despedidos”, subrayó.

Continuando el diálogo, los trabajadores no descartan movilizarse hasta el domingo inclusive en la entrada de Jean Jaures donde, además, tienen pensado realizar una olla popular.

“No son cooperativas”

Ante algunas versiones que apuntaban a que el Programa Argentina Trabaja no iba a continuar, desde el Municipio, que es la unidad ejecutora del mismo, dejaron en claro que continuará su normal funcionamiento bajo el nombre "Haciendo Futuro". Esto lo afirmó el secretario de Coordinación, Martín Beligni, quien además dijo que tendrán mayores beneficios los destinatarios de este programa.

Al respecto, la referente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Yamila Alonso, explicó que "en el año 2015 el Municipio se hizo cargo como ente ejecutor del programa que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y queremos aclarar que no son cooperativas, sino un programa de formación y de capacitación donde existen titulares que no deben tener ningún tipo de ingreso formal para ser parte del mismo. La finalidad del programa es que los beneficiarios tengan la posibilidad de estudiar y terminar la primaria o la secundaria, según cada caso, y de formarse con capacitaciones laborales".

"Anteriormente se los tenía trabajando, pero no se mostraba lo que producían. Desde nuestra llegada a la gestión, visualizamos lo que ellos hacen. El programa sigue siendo parte del Ministerio de Desarrollo Social y ningún titular va a perder su lugar como se estuvo comentando. Sí hay cambios, pero son para mejorar", dijo Alonso.

A su vez, el Secretario de Coordinación, Martín Beligni, manifestó que "desde el primer momento, lo que nos pidió el intendente Petrecca fue trabajar con los beneficiarios, que los capacitemos y los acompañemos. También visualizamos su trabajo y pudimos recuperar espacios públicos. Le queremos llevar tranquilidad al beneficiario y su familia que este programa nunca estuvo en duda y que va a continuar tal cual. Queremos acompañarlos para que tengan un oficio y con ello; que consigan un trabajo, que es el objetivo del programa".