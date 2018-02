Paro de actividades en industria del vestido local

Ayer, trabajadores de la firma Italnort S.A. (ex Antonelo), radicada en el Parque Industrial de Junín, llevaron a cabo una medida de fuerza, consistente en paro de actividades, aduciendo falta de pago de haberes.

En la oportunidad se hizo presente Elías Jorge, secretario adjunto del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria del Vestido (SUTIV) de Pergamino, quien explicó a TeleJunín, el porqué de la medida de fuerza.

Según lo expuesto por el dirigente del Sutiv, los problemas comenzaron el año pasado, y actualmente la firma tiene un atraso en los pagos de haberes de casi dos meses.

“Se debe aguinaldo de diciembre, el premio especial de 2.500 pesos a fin de año y quincena, es un dinero importante que les corresponde cobrar a los trabajadores”, dijo.

“La empresa les va dando adelantos entre 500 y 1000 pesos para que los trabajadores sobrevivan, porque no son pobres sino que ya están rozando la línea de indigencia con lo que les pagan. Sin embargo ellos continúan trabajando normalmente pero cuando van a buscar el pago de la quincena no está”, dijo el sindicalista.

Daniel Bustamante, uno de los delegados, al ser consultado por TeleJunín en cuanto si hay inconvenientes o baja de producción en la empresa, respondió que la firma se excusaba en no tener dinero para pagar. Dijo que la empresa estuvo trabajando bien en el 2017, produciendo unos 4.000 pantalones mensuales. “El conflicto viene desde hace tiempo, cobrando con atrasos”, apuntó.

Jorge manifestó que el martes último hubo una asamblea con todos los trabajadores y se decidió realizar el paro.

“Que quede claro que esto recién comienza, queremos ver que la firma cambie la actitud y decida pagar a los trabajadores”, apuntó.

Respecto a la presencia policial en el predio del parque industrial, y en la empresa misma, Elías Jorge apuntó que estaban controlando pero que el paro fue muy pacífico, aclarando que la amplia mayoría son mujeres.

A nivel nacional, Jorge apuntó que la industria textil está muy castigada y que el presidente Macri no le interesaba este rubro, a pesar de que su esposa es confeccionista, con una marca propia.

Finalmente vale mencionar que no dejaron ingresar al periodismo al predio de Italnort S.A. por lo cual las notas con los trabajadores y sindicatlistas se hicieron a través de un alambrado.