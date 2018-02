¿Consecuencia del calentamiento global?

Estas infecciones son poco frecuentes. En Argentina, hasta ahora, no se había reportado ningún aislamiento de Naegleria ni del medio ambiente ni casos humanos. "Es el primero, lo que no indica que no pudo haber habido otros. Podría haber habido casos en el litoral, de Santa Fe a la derecha", explicó Sixto Raúl Costamagna, expresidente de la Asociación Parasitológica Argentina, principal fuente del informe difundido por la ISID.

Según Costamagna, este “emergente” en nuestro país, puede ser consecuencia del llamado cambio global y cambio climático en el mundo y en Argentina en particular. "Pequeñas variaciones de temperatura producen modificaciones en los ciclos de los parásitos", subrayó.