Bruzzone: "Todos los que no estén con Macri"

Tras el encuentro del Peronismo en la UMET, el concejal por Unidad Ciudadana José Luis Bruzzone expresó que “el peronismo ya no puede seguir enroscado en diferencias de segundo orden ni en armados electorales que dividan antes de empezar a proponer. Es el tiempo de exponer la contradicción fundamental que tenemos con los poderes oligárquicos de este país, y de que le digamos claramente al Pueblo cómo lo vamos a representar en esta pelea. De empezar a armar ese programa y de presentárselo a los argentinos es de lo que se trató el encuentro de la semana pasada”.

El concejal agregó que “esto recién empieza y ocupará el centro de la escena política durante todo el año. La intención de la presente no es concluir nada definitivo, sino convocar a todos los compañeros a sumarse al debate. Pero sería sano que, además de las ideas, se deje muy claro desde dónde se habla”.

Asimismo agregó que “recientes declaraciones del Concejal Marcelo García desestiman la posibilidad de que el peronismo pueda arribar a un destino de unidad. Considera, además, que ninguna de las tres vertientes que se juntaron en la UMET sea representativa del peronismo. Y está en todo su derecho, cualquiera puede opinar sobre estas cosas. Pero queremos destacar que, como reza la cobertura, se trata del Concejal peronista "de Cambiemos". O sea, un concejal que entró por la lista de Macri y que trabaja para el proyecto que intenta arrasar con cada una de las conquistas históricas de nuestro movimiento. No se trata del histórico Marcelo García, el que accedió por primera vez a una banca por el peronismo. Se trata del Nuevo Marcelo García, totalmente renovado por Cambio de firma”.