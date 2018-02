Bueno: “El paro es total, sin colaboración y sin recarga de cajeros por 48 horas"

El ofrecimiento del 9% de aumento salarial efectuado por el gobierno y que los bancarios rechazaron desde un principio en el tratamiento de las paritarias desembocó en una nueva medida de fuerza que afectará el funcionamiento de los bancos que hoy permanecerán cerrados, “sin colaboración y sin recarga de cajeros”, según indicó el secretario de la Asociación Bancaria de Junín, Abel Bueno.

“En diciembre hubo dos reuniones informales, cuando vencían nuestras paritarias. Ahí nos ofrecieron este 9% que obviamente no aceptamos. Luego hubo reuniones formales en el Ministerio de Trabajo con conciliación obligatoria impuesta. Hubo propuestas de la Asociación Bancaria en base a lo que dice el Banco central que será la inflación y cláusula gatillo”, indicó el referente del gremio. “También ofrecimos otra opción, ya que no quieren cláusula gatillo, tomar la inflación del último año que fue del 24,8, sin cláusula gatillo, pero tampoco lo aceptaron. También se les dijo que podían darnos ese 9% a cuenta y seguíamos conversando a fin de febrero o marzo y que abonen el bono de principio de año y el porcentual del día del bancario que tampoco se abonó”.

Bueno destacó que “el Ministerio de Trabajo debería citarnos pero no lo ha hecho. Si no hay ningún acercamiento o llamado o no aceptan ninguna de las propuestas seguiremos con medidas. Y si no cambia nada el próximo paro será de 72 horas”.

Piden “comprensión” a los usuarios

La Asociación Bancaria salió ayer a pedir disculpas a los clientes de las entidades financieras por los trastornos que provocará la nueva medida de fuerza, pero ratificó el paro de 48 horas que comenzará hoy y se extenderá hasta mañana.

Así, la entidad sindical salió a profundizar las medidas de fuerza que había iniciado el viernes de la semana previa al Carnaval, lo que provocó la falta de dinero en efectivo durante cinco días en los cajeros automáticos.

Los secretarios general y de Prensa del gremio, Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe, respectivamente, en representación del Secretariado General Nacional de la organización gremial, solicitaron al público “la comprensión que siempre ofreció” y que “el gremio agradece”.

En declaraciones radiales, ayer por la mañana, Palazzo señaló que la oferta empresaria implica “la pérdida para un salario promedio de 33 mil pesos por año y, para uno inicial, de 36 mil”.

Los supermercados, nuevos cajeros

De esta forma, se reitera la situación vivida en el fin de semana largo de Carnaval, cuando el viernes anterior comenzaron con la medida de fuerza de 24 horas, lo que hizo que se notara el faltante de dinero en los cajeros automáticos de las distintas entidades en especial en los del Banco Provincia que ya habían iniciado un conflicto en rechazo a la modificación de su esquema jubilatorio.

Así, una vez más el viernes los bancos volvieron a llenarse de clientes que intentaron realizar sus trámites en los tres días hábiles de la semana. La gente se volcó en forma masiva a completar operaciones en las entidades de la Ciudad y a retirar dinero, por lo que las extensas colas frente a los cajeros constituyeron el común denominador en la ciudad.

A pesar de la promesa que lanzaron desde la Asociación de Bancos de la Argentina de que van a reforzar el proceso de recargas de los cajeros para evitar desabastecimiento, la gente procuró hacerse con algo de dinero debido a las últimas experiencias donde las terminales se quedaron sin efectivo.

No obstante, se recordó que hay distintas opciones, en caso que los cajeros automáticos carezcan de dinero. La forma más usual y popular usada como alternativa son las cajas de los supermercados de donde se pueden extraer hasta 5.000 pesos por día, pero las firmas exigen hacer una compra.