Quedó inaugurada la muestra "Cien fotos, dos autores" en el MUMA

Ayer, se inauguró la muestra fotográfica en el MUMA donde un gran número de vecinos acompañó a los autores de la misma, Marta Bosque y Oscar “Chiche” Pena.

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, junto al director de Cultura Luis Bortolato, también participaron del evento.

Tras la inauguración y recorrer la muestra junto a los dos autores, el Jefe del Gobierno de Junín expresó: "Estamos muy contentos de que nuestro museo este siempre abierto para nuestros artistas, mucho más, a estos dos grandes artistas como son Chiche y Marta, muy queridos en nuestra comunidad, quienes están exponiendo trabajos fotográficos muy buenos. La obra es impresionante, la he recorrido junto a los autores y la verdad es que todos los vecinos deberían visitarla"

"Cien fotos, dos autores”, es la muestra que presentan los artistas Marta Bosque y Oscar “Chiche” Pena. Estará abierta por 15 días en el museo municipal Ángel María de Rosa.

Al respecto, Oscar "Chiche" Pena, aseguró estar "muy contento por la gran cantidad de vecinos que nos acompañan en la inauguración. Mis obras son retratos, que para mi significan una fuente de inspiración y me posibilita conocer a la gente, saber quiénes son, dónde viven, sus rasgos para después tomar la foto con luz natural".

"Busco que mis fotos conmuevan, dejen un mensaje y no sean fotos vacías, ya que estas hablan por mi", remarcó Pena.

Por su parte, la otra protagonista de la muestra, Marta Bosque, señaló: "Esta muestra para mí fue todo un desafío que me presentó chiche y representa el recuerdo de Edgardo Danunzio, que fue mi compañero por 21 años, además de ser mi maestro en fotografía. De él aprendí mucho y la mayoría de las fotos de esta muestra son de viajes que he compartido con él. La fotografía se hace con pasión y eso es lo que me gusta. Mi tema en esta muestra es el foco en la naturaleza, algo que me encanta y que trato de representar en las fotos que estoy exponiendo".

"Invito a todos los vecinos a recorrerla y visitarla, la muestra estará abierta en los horarios habituales del MUMA hasta el 4 de marzo", concluyó.

Para finalizar, Luis Bortolato, director de Cultura del Municipio, remarcó que "es una muy grata noche y nos sentimos muy alagados de que estos dos artistas juninenses, Marta Bosque y Chiche Pena hayan elegido este museo para exponer estas obras. Nos llena de orgullo el gran acompañamiento de vecinos e invitamos a todos a que visiten esta muestra y la aprecien ya que es muy interesante".