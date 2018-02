UDEB Junín se sumó al rechazo del 15%

La titular de UDEB Junín, María Inés Sequeira, realizó declaraciones en sintonía con lo manifestado por el gremio docente a nivel provincial en torno a la oferta del 15% de aumento a docentes y remarcó: “Esta propuesta no se acepta, es así. Estamos comunicando esto a los docentes a través de una encuesta porque el lunes tenemos congreso en La Plata para ver cómo continúa la situación y se decidirá allí si se realizarán medidas de fuerza o no”, advirtió.

Asimismo, la docente lamentó la demora en el comienzo del diálogo con el gobierno bonaerense: “el gobierno se comprometió a realizar otra convocatoria de manera inmediata ahora, lo que creemos que así será, pero debimos reunirnos antes. Desde el mes de noviembre del año pasado no nos llamaron, a pesar de haber firmado eso”.

“Estamos a pocos días del inicio del ciclo lectivo y recién tuvimos un primer encuentro cuando todo el mundo sabe que lleva un tiempo lograr un acuerdo”, agregó Sequeira en diálogo con una radio local. “Esto lamentablemente, se repite todos los años, hemos enviado notas para que nos llamen antes, pero no lo conseguimos”, concluyó.