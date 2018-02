El 26 comienza el ciclo lectivo en Unnoba

El próximo viernes 23 de febrero, a las 20, la Unnoba inaugurará el edificio de la nueva Escuela Secundaria “Presidente Domingo Faustino Sarmiento”, ubicado en Newbery y Pringles, Junín.

El acontecimiento marcará además el comienzo de la primera escuela universitaria en la región del noroeste bonaerense.

Concretamente, el lunes 26 de febrero sesenta jóvenes, en dos divisiones, iniciarán el primer ciclo lectivo de esta nueva institución.

El rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, detalló algunas características que tendrá la Escuela de Educación Media: “Apostamos a construir un espacio de educación con sólidas características esenciales. En primer lugar un nuevo compromiso de la comunidad educativa, docentes, estudiantes y padres, en el cumplimiento estricto de los días de clase. Porque no sirven todas las discusiones sobre los desafíos del futuro, de la sociedad del conocimiento, del mundo digital, de las nuevas tecnologías en la educación, si continuamos siendo uno de los países con menos cantidad de días de clase”.

Tamarit consideró imprescindible incorporar metodologías y contenidos innovadores, pero sin descuidar las habilidades necesarias como saber leer, escribir, comprender un texto, realizar operaciones matemáticas. “Estamos convencidos que este proyecto debe contener a todos y será representativo de la comunidad, ya que no vamos a desarrollar un modelo elitista, sino una escuela capaz de incluir a los diferentes sectores sociales. La propuesta debe incluir alumnos de todas las condiciones sociales, culturales, religiosas y económicas para que efectivamente tengamos allí una experiencia transferible a cualquier institución del sistema”, añadió la máxima autoridad universitaria. De hecho, la modalidad del sorteo contempló la inclusión de una vacante por escuela primaria de gestión pública, de manera tal que los jóvenes de todos los sectores de la ciudad pudieran tener la posibilidad de acceder a estudiar en la escuela universitaria.

Desde la Secretaría Académica destacaron que todos los ingresantes lo hicieron por el sorteo y no hubo necesidad de acceder a la lista.

Por su parte, Pilar Traverso, prosecretaria Académica de la Unnoba, informó que la escuela tendrá doble jornada, por eso el edificio cuenta con un espacio para el comedor, y apuntará inclusión de estudiantes de todos los sectores y condiciones. “Esta escuela va a tener una formación orientada en Ciencias Exactas y Naturales”, puntualizó Traverso y adelantó que los idiomas, el deporte y el arte tendrán su propio espacio como parte de la formación integral del estudiante.

Ingresantes en números

De los sesenta ingresantes a la Escuela de la Unnoba se contabilizan: 41 chicos que provienen de instituciones escolares de gestión pública y 19 de colegios privados.

Asimismo, los ingresantes de escuelas públicas provienen de la EP Nº 2, EP Nº 3, EP Nº 9 de Agustín Roca, EP Nº 10 de Saforcada, EP Nº 12, EP Nº 15 de Agustina, EP Nº 16, EP Nº 18,

EP Nº 19, EP Nº 21, EP Nº 22, EP Nº 24, EP Nº 29, EP Nº 30, EP Nº 40, EP Nº 47, EP Nº 49.

Los alumnos de escuelas de gestión privada lo hacen desde el Hogar Belgrano, Colegio Santa Unión, Marianista, Nuestra Sra. de Luján, Padre Respuela, San Jorge y San José.

De otras localidades, de gestión estatal: EP Nº 9 de Baigorrita y General Viamonte.

El cuerpo docente está formado por 18 profesionales.