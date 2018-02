Sánchez Zinny: “Estamos enfocados en empezar el 5 de marzo"

¿Cómo fue la última negociación?

-Además de la mesa paritaria, tuvimos seis reuniones. Hablamos de temas que hacen a la calidad educativa que también para nosotros es fundamental hablar de los aprendizajes, de la terminalidad educativa en escuelas secundarias. Si bien rechazaron la propuesta, fue una conversación en lo formal muy correcta y tocamos los otros temas de interés.

-¿Es la máxima propuesta que va a hacer el Gobierno de la Provincia y por qué no la clausula gatillo?

-Esta es una propuesta que hicimos mirando la readecuación que hizo el Gobierno nacional sobre las metas de inflación y va a respetar como los últimos dos años el valor del salario docente sobre la inflación. Eso fue lo que se había logrado en los acuerdos paritarios, ya que se logró que el valor del salario docente esté arriba de la inflación usando la herramienta de la cláusula gatillo en 2017. La oferta que ahora hicimos va a respetar el valor del salario docente superando la inflación de este año.

-¿Qué otros temas se hablaron?

-Esta meta que redefinió el Gobierno nacional es la que estamos usando nosotros para esta oferta. Además del número que conversamos el jueves, hablamos de un reconocimiento a los docentes que no han faltado a clases el año pasado, incentivado por la gobernadora María Eugenia Vidal. Esto no está dentro de la negociación paritaria, sino que hicimos el anuncio el jueves donde también conversamos sobre temas que tienen que ver con mecanismos de presentismos que se puedan acordar y consensuar con los gremios para este 2018.

-¿Cómo está funcionando la aplicación para solicitar las licencias los docentes?

-Es una aplicación que de hecho lo conversamos con las asociaciones gremiales quienes hablaban del presentismo y ausentismo de cómo podemos organizar ese tema en el sistema educativo, ya que no estaba funcionando bien el sistema que existía. Repensamos esa modalidad antigua y el lunes de la semana pasada lanzamos una aplicación que digitaliza gran parte de la licencia porque uno cuando pide una licencia, se pone otro docente adelante del aula y desde el Ministerio se ponía lento ese proceso. Eso implica que los chicos no dejen de tener clases porque todos los trámites en papel. Al día de hoy, las clases comienzan el 5 de marzo con 47 mil docentes y auxiliares activos usando esta app. Desde lo que va del lunes de la semana pasada ya se pidieron más de 7 mil licencias y creo que este nuevo sistema va a traer muchas mejores condiciones para el maestro.



-¿Hay optimismo desde la Provincia para que se llegue un acuerdo antes del 5 de marzo?

-Hay mucho optimismo y estamos trabajando duramente enfocados para empezar el 5 de marzo. Por eso la séptima conversación que tuvimos con los gremios en esta mesa paritaria fue un paso para avanzar en esa línea y seguir conversando en la semana que viene para enfocarnos en comenzar el mes que viene.

-¿Se podrá agilizar la obra de la Escuela Técnica Nº 2 de Junín?

-Es un muy buen tema. Estamos avanzando mucho en infraestructura en toda la provincia de Buenos Aires y de hecho trabajando en conjunto fuertemente con el intendente de Junín en mejorar la infraestructura educativa. Esta año hay casi 5.500 millones de pesos que es una cifra récord destinada a las obras escolares bonaerenses. Una parte es el presupuesto provincial y la otra viene del Fondo Educativo Municipal. El 50% está destinado al Conurbano y 40% en el interior. Tenemos 12 mil edificios en la provincia de Buenos Aires, la mayoría necesita algún mantenimiento o mejora y vamos a ver en particular sobre la Técnica Nº 2 de Junín para poder volver con la respuesta. Estamos viendo de reparar todas las escuelas de la Provincia y para este año prometimos construir 647 aulas para jardines, ya que muchos niños de 4 o 5 años no pueden ir porque no hay suficiente espacio. Estamos muy enfocados en el Conurbano para generar el acceso y vacantes a los ingresantes a jardines.

-¿Cuándo se realizará la próxima reunión?

-El próximo encuentro será la semana que viene para avanzar en algunos temas que conversamos y los gremios vendrán también con nuevos planteamientos y de esta manera poder comenzar las clases el 5 de marzo.