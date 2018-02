Municipal 144 Viviendas: Por la inseguridad, no entran taxis ni deliverys

En el barrio Municipal 144 Viviendas vuelven a experimentar lo que hacía tiempo había dejado de suceder: tal como ocurrió tiempo atrás, los servicios de entrega a domicilio y los taxis se niegan a entrar a este sector por la inseguridad en la zona.

“Hemos llamado a algún delivery y nos manifestaron que al barrio nuestro no van porque lo quisieron asaltar”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Pablo Segovia.

Esto mismo pasaba hace varios meses y parecía haberse solucionado, aunque en estos días se reiteró. “Pasa exactamente lo mismo con los taxis –agrega Segovia–, esto es un parámetro de cuál es la situación, y eso a uno le duele porque es nuestro barrio, es muy triste que pase esto”.

Muy cerca de este vecindario, al lado del velódromo, no hace tanto tiempo abrió una delegación de la Policía Local. Lo que parecía que iba a traer más seguridad al sector, finalmente no se concretó.

“Nos comunicaron que andan por las calles céntricas y por las avenidas, no andan en el interior del barrio”, comenta el dirigente barrial, para luego ampliar: “Pedimos más presencia policial, si ven un taxi, que el conductor se sienta protegido, porque es un trabajador del volante y todo lo que ganó en un día lo puede perder en un rato”.

Más pedidos

El barrio Municipal 144 Viviendas es uno de los beneficiados por las obras del Cuadrante Noroeste. No obstante, todavía hay algunos temas pendientes de solución en cuanto a su infraestructura.

El primero de ellos es el estado de las calles internas. Las arteras paralelas a Pastor Bauman “están bastante deterioradas” y, según lo que expresan los vecinos, “desde agosto que no pasan las máquinas” para repararlas: “Ya se han hecho los reclamos correspondientes, y nos piden paciencia, pero siempre hay algún vecino que nos pide por el arreglo de las calles”.

Otro punto sobre el que los residentes ponen el acento es el de la electricidad domiciliaria, donde sufren baja tensión. “En su momento le manifestamos este inconveniente al ex concejal José Hernández, porque a partir de esta baja tensión tenemos poco caudal de agua y con escasa presión. Si eso sigue así va a perjudicar a la bomba, y si se llegara a quemar sería de un costo elevado”, advierte Segovia.

Según dice, en algunos domicilios del barrio se quemaron artefactos “cuando viene de golpe la luz luego de una baja”. El problema viene desde hace tres meses y es muy evidente: “Hay veces que tenemos el ventilador prendido y le vemos la hélice. No sabemos a quién recurrir, hicimos el reclamo a Edén, pero no nos solucionaron nada”.

En referencia al alumbrado público, sostienen que “estarían faltando algunas luminarias en las calles paralelas a Pastor Bauman”. Y añaden: “Siempre tuvimos pocas luces en el interior del barrio y deberían colocar algunas más. El Intendente nos dijo que cuando reemplacen las luminarias del centro por led, van a traer algunas para nuestro sector”.

Por último, los fomentistas del Municipal 144 Viviendas piden que completen los trabajos en la plaza del barrio: “Empezaron a remodelarla y quedó a mitad de camino, eso nos interesa por los chicos. El mantenimiento se hace, pero hay que terminar algunos pisos y emprolijarla un poco”.

Tránsito

Finalmente, los vecinos del Municipal 144 Viviendas hacen referencia al tránsito, un tema que históricamente generó inconvenientes por la velocidad que toman los vehículos, principalmente sobre Pastor Bauman.

Más allá las prevenciones que tenían los lugareños antes de que se hiciera la pavimentación, por el momento no tuvieron su correlato en la realidad: “Cuando estaba la obra del asfalto de Pastor Bauman hubo un choque en el que falleció una señora. Después tuvimos algún que otro accidente, pero no es tan problemático, teniendo en cuenta lo que son las calles juninenses hoy. Esperábamos más problemas, los reductores de velocidad ayudaron en ese sentido”.