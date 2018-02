Caricias al Alma realiza una carrera solidaria

El próximo 18 de febrero a las 18, la ONG Caricias al Alma llevará a cabo una jornada solidaria denominada “Seguimos en carrera” en el marco del día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemora en el día de hoy.

La carrera se divide en 7 kilómetros para quienes desean competir y 3 kilómetros para quienes desean participar sin metas y contará con muchas actividades y sorpresas para los chicos.

La inscripción tiene un costo de $300, más un paquete de galletitas e incluye un kit de remera, medalla y finisher.

Los interesados pueden contactarse al 236 154376022 o acercarse a Benito de Miguel 139.

Con diagnóstico y tratamiento oportuno, se puede curar

María José Bono, una de las integrantes de Caricias al Alma explicó que “en Junín no se hablaba de cáncer infantil. Y hay que decir que no es una mala palabra. Se puede tratar y difundir la enfermedad, dar a conocer la prevención y que sepan las familias que no están solas”.

Víctor Gambarte, también integrante de Caricias destacó que “tratamos de no ser invasivos. Nos presentamos y nos ofrecemos y estamos para lo que se pueda. Todo se hace es desde la contención y a pulmón. Incluso les damos asesoramiento por trámites y los ponemos en contacto con la fundación Flexer y distintas organizaciones de la comunidad".