Subió la actividad hotelera durante el fin de semana por el carnaval de Lincoln

Muchos turistas que disfrutaron del Carnaval de Lincoln decidieron hospedarse en Junín.

Así lo afirmó Juan Víctor Casella, presidente de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de nuestra ciudad, al ser consultado por Democracia.

Si bien nuestra ciudad no ha ofrecido eventos de carnaval durante el último fin de semana, hubo movimiento de la actividad hotelera en los establecimientos radicados en Junín.

Casella aclaró que no hay aún estadísticas sobre los niveles de alojamientos en nuestra ciudad en este fin de semana largo, pero se sabe que hubo una aceptable ocupación.

“Por lo que hasta ahora he consultado, la actividad ha sido buena. No nos olvidemos que– dijo el hotelero ayer- muchos turistas van al Parque Natural ‘Laguna de Gómez’ y también ha habido ocupación hotelera por parte de familiares que vienen a visitar a parientes en Junín, para pasar este fin de semana”.

“Lo que más nos trajo gente son los carnavales de Lincoln, eso nos pasó también el año pasado. Mucha gente viene y para en Junín, disfruta de esta ciudad concurriendo a los restaurantes o yendo a la Laguna, pero va a los corsos o a los espectáculos musicales de Lincoln”, explicó el presidente de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica.

“En nuestra ciudad la oferta hotelera es variada, encuentra toda clase de precios y calidad. Es decir, hay hoteles de diferente categoría y la ciudad es más atractiva y a la noche van a los corsos”, manifestó.

Contó que en una charla con uno de los turistas, éste le había contado que ya tenía la mesa, todo reservado en Lincoln, pero pernoctaban acá y al otro día se quedaban en Junín. “Nosotros no generamos los carnavales que tiene Lincoln pero tenemos una amplia oferta hotelera. Hay gente que viene a descansar, a pasear, va a la Laguna, luego a la noche a los corsos, pero a la hora de dormir, prefiere venir a Junín, sobre todo los que viven en Buenos Aires”, acotó.

Próximos eventos

A la pregunta si han contactado con el Municipio para organizar algún tipo de eventos que pudieran originar más actividad gastronómica y hotelera, Casella dijo que están en contacto con la Dirección de Cultura y Turismo “tratando de ver qué se podía hacer”. Uno de esos eventos será en mayo próximo, cuando se organice la Fiesta del Pejerrey.

“La próxima semana vamos a tener alguna reunión al respecto. Ahora estamos trabajando en hacer estadísticas, para ver cómo influye el turismo en Junín. Este tipo de cosas se hacen en conjunto”, indicó el directivo.



A nivel nacional

Una cifra récord de 2,19 millones de turistas, que generarán una ocupación hotelera promedio del 85%, se movilizarán por todo el país durante el feriado largo, por los festejos del Carnaval, con una proyección de gastos de 5.900 millones de pesos, informó hoy el Ministerio de Turismo de la Nación (Mintur).

La cantidad de turistas de este fin de semana largo, un 7% superior a la del año pasado, supera a todas las que se habían registrado desde 2011, año en el que se implantó el feriado de Carnaval, destacó un informe preliminar del Mintur.

El relevamiento marca que el impacto económico de 5.900 millones de pesos que tendrá este feriado de Carnaval es 31,8% superior al del año pasado.

El trabajo del Mintur reveló que la estadía media ascenderá a 3,7 noches, con un volumen total de 8,2 millones de pernoctaciones, 6,5% más que en 2017. El gasto promedio por turista será de 2. 688 pesos, un 23,2% más que en el mismo período de 2017.

El tráfico aéreo también fue muy intenso en el inicio del feriado de Carnaval, y según datos de Aerolíneas Argentinas (AA), la ocupación de todos sus vuelos alcanzó un elevado índice del 87%, un 1,5 más que en los carnavales de 2017.

AA estimó que por el flujo de reservas es posible pronosticar un movimiento de más de 237.000 pasajeros en los aeropuertos de todo el país, 9% más que el año pasado.

La aerolínea de bandera agregó que el tráfico entre Buenos Aires y Córdoba crecerá 24% en relación al año pasado.

Los datos que surgen del Anuario Estadístico de Turismo marcan que los 2,19 millones de turistas que se desplazaron por el país en el feriado de Carnaval de 2018 representan un récord histórico, ya que en 2011 se movilizaron 1,83 millones de personas, en 2012 1,94 millones, en 2013 2,09 millones, en 2014 1,74 millones y en 2017 2,05 millones.

Las mediciones, que se retomaron en 2017, se habían suspendido en 2015, por lo cual faltan los datos de ese año y de 2016.

Por último, el Mintur confirmó que los feriados largos para este año serán en Semana Santa, el 29 y 30 de marzo, que, junto al feriado del 2 de abril, conformarán un descanso de cinco días, el lunes 30 de abril, que será puente y se pegará al 1 de mayo, y el viernes 25 de mayo.

También habrá feriados largos los lunes 9 de julio, 20 de agosto, 15 de octubre, 19 de noviembre, 24 de diciembre, que será puente con el 25 de ese mes, y el 31 de diciembre, que también será puente con el 1 de enero de 2019.