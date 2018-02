Los internos de la UP Nº 16 elaborarán libros para ciegos

La titular de la Dirección para Personas con Discapacidad, Karina Sánchez, entregó kits braille a los internos de la Unidad Penitenciaria N° 16, para la confección de libros destinados a personas con discapacidad visual.

La entrega se hizo en el marco de las distintas acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo para lograr una mayor inclusión de las personas con discapacidad.

"Desde hace un tiempo que venimos trabajando con la UP 16; ya nos han hecho entrega de algún material y en este momento les estamos entregando kits Braille de pizarras, punzones y papeles para que puedan continuar ayudándonos a nosotros y colaborando con la sociedad", afirmó Sánchez.

"Cabe aclarar que las pizarras las compramos desde el municipio y las hojas tienen que ver con las donaciones que se consiguen a través del área de Responsabilidad Social Empresaria", agregó.

En otro orden, la funcionaria indicó: "Esta política es muy importante desde varios puntos de vista: primero, por la posibilidad que se les da a las personas con discapacidad visual de tener material accesible; y por otro, porque nos permite trabajar en conjunto con los internos de la unidad, quienes necesitan una aceptación de la sociedad. Por eso es muy bueno esta colaboración que ellos hacen con otro sector de la población como son las personas con discapacidad".

Por su parte, Luisina Mariño, responsable del taller que se dicta en la unidad penitenciaria, contó: "El proyecto arrancó en septiembre y la idea era hacer algo que podamos brindar a la sociedad. Ellos estaban motivados y lo primero que buscamos es hacer algo para las personas con discapacidad. Fue así que surgió el proyecto Braille, en el que participan once internos. Algunos ya sabían escribir y a otros se les fue enseñando, con el apoyo del director de la Unidad y los encargados".

"Fue entonces cuando me acerqué a Karina para ver cómo podíamos trabajar juntos, porque nosotros teníamos la idea, pero no sabíamos qué hacer ni para quién. Karina nos ayudó, nos dio material y nos guió respecto de las necesidades", agregó.