La Unnoba inaugurará el edificio de la Secundaria

El viernes 23 de febrero, a las 20, se realizará el acto inaugural del Edificio de la Escuela Secundaria “Presidente Domingo Faustino Sarmiento” de la Unnoba, ubicado en Newbery y Pringles.

Las 60 vacantes correspondientes al primer año lectivo fueron cubiertas por sorteo, el cual se realizó en el Auditorio Bicentenario del Edificio Presidente Raúl Alfonsín, ante escribano público.

La grabación del sorteo puede verse en Canal UNNOBA y el resultado del sorteo con los listados puede consultarse en la web de la Escuela Secundaria.

El sorteo se dividió en dos etapas. En la primera, se sorteó un lugar por cada una de las escuelas públicas de la ciudad en las que hubo inscriptos; la segunda correspondió al sorteo general. En esta instancia se incluyeron a todos los preinscriptos de escuelas públicas que no hubieran sido ganadores en la primera etapa, a los que se sumaron los inscriptos de las escuelas privadas y de otros distritos.

“Apostamos a construir un espacio de educación con sólidas características esenciales. En primer lugar un nuevo compromiso de la comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres) en el cumplimiento estricto de los días de clase: no sirven todas las discusiones sobre los desafíos del futuro, de la sociedad del conocimiento, del mundo digital, de las nuevas tecnologías en la educación, si continuamos siendo uno de los países con menos cantidad de días de clase”, remarcó el rector Guillermo Tamarit.

Además explicó que es imprescindible incorporar metodologías y contenidos innovadores, pero sin descuidar las habilidades necesarias como saber leer, escribir, comprender un texto, realizar operaciones matemáticas.

“Estamos convencidos de que este proyecto debe contener a todos y será representativo de la comunidad, ya que no vamos a desarrollar un modelo elitista, sino una escuela capaz de incluir a los diferentes sectores sociales. La propuesta debe incluir alumnos de todas las condiciones sociales, culturales, religiosas y económicas para que efectivamente tengamos allí una experiencia transferible a cualquier institución del sistema”, añadió el rector.