Docentes pedirán entre un 20% y un 25% de aumento y cláusula gatillo

Finalmente este jueves, el Gobierno recibirá a los docentes para iniciar la discusión paritaria luego de que trascendiera que se partiría de una oferta del 15%, en base al cálculo estimado de inflación y que los gremios aseguraron que rechazarán de plano. Suteba, Sadop, Feb y Udocba son algunos de los gremios que estarán presentes.

De la reunión del jueves y las subsiguientes que requieran las -generalmente intrincadas- negociaciones salariales dependerá el regreso a las aulas, el próximo 5 de marzo, que ya habían anticipado que no sería sencillo si no se daba la discusión a tiempo.

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, anticipó ayer que el Frente de Unidad Docente no aceptará el aumento salarial del 15% en cuotas con un compromiso de revisión dentro de nueve meses y ratificó el reclamo de un 20% más cláusula gatillo.

El sindicalista consideró que el gobierno de Vidal este año "no debería tener ningún problema" para llevar adelante una buena negociación con los docentes, debido al fuerte incremento presupuestario con el que contará.

Escuchar la oferta

María Inés Sequeira, secretaria de Udeb Junín aseguró en diálogo con Democracia: “Como lo dijo Mirta Petrocini días pasados, nosotros no planteamos ningún número. Vamos a ir a la negociación a escuchar cuál va a ser la oferta y a partir de ahí consultar a las bases y decidir”.

Sí aseguró que “se espera una oferta superior al 15%, que ya no se va a aceptar. Así como trascendió en los medios, nosotros del mismo modo dijimos que no la vamos a aceptar. Se espera una oferta superadora en base a todos los aumentos que ha habido”.



Aún así, desde el gremio no hicieron hincapié en un piso hasta que no se lleve a cabo la reunión del jueves.

“Hasta que no tengamos una propuesta no sabemos. Una vez que la propuesta esté a disposición analizaremos y consultaremos con las bases. Si el gobierno ha esperado tanto para citarnos, a doce días del inicio de clases, la verdad que esperamos que sea algo que realmente sea bueno para los docentes”, expresó.

Para el día 19 de febrero se realizará un Congreso de la Feb en La Plata, en el que Sequeria indicó que “se decidirá en base a la propuesta y situación político gremial”.

“Pedimos entre un 20% y un 25%”

Por su parte, la secretaria de Suteba de nuestra ciudad, Francina Sierra se refirió a la necesidad de fijar el aumento en base a las expectativas inflacionarias.

“Lo que nosotros pedimos es entre un 20 y un 25% que sería lo que estaría acorde a la expectativa inflacionaria de este año. Lejos está el 15% que dice el gobierno, a esta altura del año, pasaron dos meses, la inflación que no cesa, con lo cual decimos que no aceptamos el 15%. Trataríamos un 20 o 25%. Siempre y cuando tenga cláusula gatillo”, aclaró.

Si bien la misma fue discutida por los gremios en su momento, fue el dispositivo que finalmente permitió ajustar los salarios automáticamente en base a la inflación registrada en 2017.

“Queremos cláusula gatillo o cualquier otra herramienta de monitoreo que nos permita ir midiendo cómo la variable inflacionaria afecta en el poder adquisitivo del salario, y a partir de ahí negociar. De ninguna manera podemos cerrar un contrato sin evaluación, porque la incertidumbre que hay en este momento y desde hace unos años respecto del avance de la inflación es mucha y no podemos aceptar una propuesta que quede congelada por un año, sobre todo sabiendo que reabrir las discusiones salariales es muy difícil”, advirtió.

“Estamos a pocos días de iniciar el ciclo lectivo, y la gobernadora todavía no se ha sentado a discutir con nosotras. Más allá de la convocatoria del jueves, se esperó mucho tiempo. Y esa será la primera reunión de varias”.

Debido a la experiencia en las negociaciones anteriores, Sierra aseguró: “Sabemos que la discusión no será sencilla. El año pasado tuvimos 10 reuniones en las que se ofrecía lo mismo. Estamos preparados para una larga charla. No creo que sea sencillo ponernos de acuerdo.

El comienzo de clases depende del Gobierno provincial, nosotros, desde noviembre como lo dice el acuerdo paritario, estuvimos dispuestos a reunirnos, el gobierno quiso esperar hasta hoy. Ahora depende de ellos”, concluyó.