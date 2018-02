Continúan las obras en Circunvalación

Días pasados, el intendente Pablo Petrecca y el diputado provincial Mauricio Vivani recorrieron las obras en la avenida de Circunvalación para supervisar los trabajos que se realizan en su intersección con la avenida Alvear y con la calle Posadas, en donde avanzan las construcciones de una rotonda y una dársena, respectivamente.

"Esta obra de la avenida de Circunvalación está en sus etapas finales de lo que es el primer tramo y hoy estamos viendo y mostrándole al diputado lo que va a ser el acceso a la dársena de calle Posadas y también la parte de la rotonda de la avenida Alvear, que está muy pronta a terminar", afirmó Petrecca.

"Estamos en la etapa final, con algunas obras puntuales, como en este caso la dársena de calle Posadas, para que el acceso a la ciudad sea mucho más seguro; y lo que es la rotonda de la avenida Alvear y Circunvalación, que también va a producir un acceso al Parque Industrial más seguro e iluminado", agregó.

El intendente valoró, además, la futura realización del tramo que une a la Ruta 7 con el Parque Natural Laguna de Gómez y dijo: "Arrancar con la etapa del Camino al Balneario va a ser fundamental. Este es el último verano que estaremos transitando por ese camino todo poceado como está actualmente y el próximo verano ya estará en impecables condiciones. Así que contento y agradecidos con la gobernadora, María Eugenia Vidal, porque nos ha permitido tener esta obra de calidad en poco tiempo".

Por su parte, Vivani expresó: "Cada vez que vengo a Junín me alegra mucho ver cómo avanza día a día la ciudad, porque no sólo se está haciendo esta obra, sino un montón de otras y no sólo acá, sino también en todos los distritos. Yo soy de 9 de Julio y en el trayecto a Junín hay muchísimas obras".

"Realmente uno ve que el esfuerzo que están haciendo los vecinos, a quienes agradecemos el apoyo que nos han dado y que nos siguen dando, se ve reflejado en estas obras que redundan en mayor seguridad y mayor comodidad", agregó.

Respecto de los trabajos en Circunvalación, en tanto, manifestó: "Es una circunvalación que no solamente rodea a Junín, sino que une puntos estratégicos como la futura terminal, el Parque Industrial y la Laguna. Que haya estado abandonada durante mucho tiempo, da pena. Hoy nos está costando un poco, pero con la gestión de Pablo, con la colaboración de la gobernadora, quien realmente lo escucha mucho y a quien le tiene mucho aprecio, se pueden lograr estas obras y, si Dios quiere, de acá hasta el final del mandato en 2019 conseguirá muchas más".<