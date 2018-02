Falleció un menor de 15 años: investigan si tuvo hantavirus

Ayer por la mañana, un menor de 15 años falleció en el Hospital Interzonal de Junín donde había ingresado el 25 de enero con un cuadro febril y gripal.

El joven, identificado como Alan Sánchez vivía en la zona de la Laguna El Carpincho lugar donde comenzó a sentir los malestares de salud.

Desde el nosocomio local investigan si la muerte fue provocada por un caso de hantavirus, ya que los primeros resultados no habían sido suficientes para determinar la enfermedad.

“Hasta ahora no se confirmó nada, se están haciendo los estudios y todavía no hay nada concreto. Ya había realizado uno que había dado negativo para hantavirus”, explicó a Democracia Alicia Ramallo, directora del HIGA.

“El paciente entró con un cuadro febril y estado de gripe y sé que el último viernes estaba muy mal”, aseguró Ramallo.

El hantavirus

El hantavirus es una enfermedad aguda grave causada por el virus Hanta, que es transmitido a las personas por ratones de campo (principalmente los colilargos), que lo eliminan en la saliva, las heces y la orina, informó el Ministerio de Salud.

El virus se transmite por inhalación -en lugares abiertos o cerrados-, contacto directo -al tocar roedores vivos o muertos infectados, o sus heces u orina- y mordeduras.

Los síntomas se parecen a los de un estado gripal: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos y a veces dolor abdominal y diarrea.

Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria, que puede agravarse produciendo lo que se conoce como "síndrome cardiopulmonar por hantavirus", que si bien es poco frecuente puede llevar a la muerte si no se trata a tiempo.