Marta Bosque y “Chiche” Pena exponen en la muestra “Cien fotos, dos autores"

El sábado 17 de febrero, a las 20, en el Museo Municipal de Arte “Angel María de Rosa”, ubicado en Roque Sáenz Peña 141, será la inauguración de la muestra fotográfica “Cien fotos, dos autores”, con la presentación de los fotógrafos Marta Bosque y Oscar “Chiche” Pena. Cada uno expondrá 50 fotos en el Museo. En diálogo con Democracia, Marta Bosque, explicó: “para mí es un desafío compartir con Chiche el espacio del Museo de Arte para hacer una exposición. En mi caso expongo fotos de paisajes, que reflejan naturaleza básicamente. Me gusta mucho la naturaleza. He vivido muchas experiencias, recorriendo la argentina como acampante y tuve la oportunidad de tomar fotos. También he tenido la posibilidad de viajar al exterior y eso me permitió disfrutar de otro tipo de paisajes, que también se reflejan en la muestra.

En mi caso son fotos digitales, sacadas del 2010 en adelante”. Por su parte Chiche Pena explicó que en su caso son retratos tomados recientemente de “gente de mi ciudad”. Al hablar sobre el tema, el fotógrafo dijo: “Me gusta el retrato desde que tenía 20 años, es un estilo que tengo. Tuve la suerte de poder compartir con cinco o seis amigos, de los cuales me han quedado dos, los inicios del primer Foto Club Junín”, dijo. Cabe aclarar que Pena, quien dice ser un fotógrafo aficionado, es socio vitalicio del Foto Club Junín, en tanto que Marta Bosque es integrante de la comisión directiva de esta entidad, abocada a la pronta apertura de las inscripciones que será el 14 de febrero. “Es una transferencia del amigo de Chiche y de quien fue mi pareja durante 21 años, Edgardo Danunzio”, aclaró Marta.

“Me gusta el retrato. Pienso que toda la fotografía, tanto el paisaje como el retrato tiene que transmitir un mensaje, tiene que conmover, provocar el interés de verla. Son fotos de ‘gente de mi ciudad’, donde puede estar el bombero,

el policía, etc. en acción. Está representada la medicina, el deporte. No son personajes, sino personas que se destacan por su actividad comercial, industrial, entre otras”, aclaró Pena. Por su parte, Marta manifestó: “para mí, hacer esta muestra, es coraje porque nunca expuse tantas fotos. Me costó mucho la selección porque cada una te transmite un sentimiento, te acordás cuando la tomaste, con quién estabas, los lugares y todas te parecen lindas, por eso tuve que pedir ayuda para seleccionarlas”, dijo.

Respecto a lo que sienten al sacar una foto, Chiche Pena dijo que era “feliz” al sacar una foto, porque previo a la toma, dialoga con la persona y se produce una distensión en la relación, que permite tomar luego la foto.