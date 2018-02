Ofrecieron un retiro voluntario a los empleados de Ferrobaires de Junín

Tras el Decreto 1.100 publicado el 22 de enero sobre el cierre y traspaso de la empresa Ferrobaires a manos de Nación, en la provincia de Buenos Aires ya fueron notificados 150 empleados que a partir del 15 de marzo, cuando deje de existir la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario bonaerense, finalizarán sus vínculos laborales. De la totalidad de los trabajadores, muchos serán trasladados a la órbita nacional, pero otros tantos quedaron en el camino, como los empleados de Mar del Plata, Tandil, Maipú, Quequén y Bragado. En algunos casos, los que están en edad de jubilarse, fueron intimados a dejar sus tareas, mientras que a otros directamente les informaron el fin del vínculo, con el monto indemnizatorio correspondiente. En lo que respecta a Junín, los trabajadores recibieron un ofrecimiento del 20% más sobre la indemnización a cambio de dejar los puestos laborales. Cabe destacar que parte del personal que hacía mover al “Martita” en nuestra ciudad, actualmente se encuentra trabajando en la formación de Trenes Argentinos, un servicio que por ejemplo no llega a Bragado, localidad en la que los empleados de Ferrobaires ya no tienen oferta laboral. Además, los vagones y locomotoras de la empresa provincial quedaron fuera de servicio por una disposición de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT). De esta manera, el tren chino es el único que opera en Junín, pero es un servicio que noabarca a todo el territorio bonaerense. En diálogo con Democracia, desde la Unión Ferroviaria, José García aclaró: “Son muchos casos. Vinieron a hacer un ofrecimiento desde Provincia, un retiro voluntario,

de dinero a los trabajadores de Ferrobaires para dejar el puesto. Hay casos particulares, ya que hay personas a las que por ahí les conviene irse porque están cerca de la edad jubilatoria”. “Se trata de personal deblicado el 22 de enero sobre el cierre y traspaso de la empresa Ferrobaires a manos de Nación, en la provincia de Buenos Aires ya fueron notificados 150 empleados que a partir del 15 de marzo, cuando deje de existir la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario bonaerense, finalizarán sus vínculos laborales. De la totalidad de los trabajadores, muchos serán trasladados a la órbita nacional, pero otros tantos quedaron en el camino, como los empleados de Mar del Plata, Tandil, Maipú, Quequén y Bragado. En algunos casos, los que están en edad de jubilarse, fueron intimados a dejar sus tareas, mientras que a otros directamente les informaron el fin del vínculo, con el mon

to indemnizatorio correspondiente. En lo que respecta a Junín, los trabajadores recibieron un ofrecimiento del 20% más sobre la indemnización a cambio de dejar los puestos laborales. Cabe destacar que parte del personal que hacía mover al “Martita” en nuestra ciudad, actualmente se encuentra trabajando en la formación de Trenes Argentinos, un servicio que por ejemplo no llega a Bragado, localidad en la que los empleados de Ferrobaires ya no tienen oferta laboral. Además, los vagones y locomotoras de la empresa provincial quedaron fuera de servicio por una disposición de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT). De esta manera, el tren chino es el único que opera en Junín, pero es un servicio que no

abarca a todo el territorio bonaerense. En diálogo con Democracia, desde la Unión Ferroviaria, José García aclaró: “Son muchos casos. Vinieron a hacer un ofrecimiento desde Provincia, un retiro voluntario,

de dinero a los trabajadores de Ferrobaires para dejar el puesto. Hay casos particulares, ya que hay personas a las que por ahí les conviene irse porque están cerca de la edad jubilatoria”. “Se trata de personal de Recursos Humanos bonaerense quienes advierten que el 15 de marzo cierra Ferrobaires y que conviene dejar los puestos de trabajo con un ofrecimiento del 20 por ciento sobre la indemnización. Es un incentivo para que se vayan”, manifestó. “Es una decisión personal, y desde el gremio de Buenos Aires se está trabajando para que los ferroviarios pasen a Nación como lo dijeron desde el Gobierno. No le vamos a decir a la gente que no firme porque hay casos en que les conviene, porque están cerca de la jubilación”, sostuvo. “Nosotros les informamos a los trabajadores que desde el secretariado se está trabajando para pedir el traslado del personal a la planta de Nación”, subrayó.

“En Junín no hubo casos de despido”

“Por lo menos acá en Junín no hubo casos de despido. No es que no me solidarizo con la gente despedida en otras localidades de la Provincia, ya que hoy, uno más que quede en la calle, cada vez se no va complicando más a todos”, confirmó García. “El viernes estuve hablando en Capital Federal con el secretario Sergio Sasia y vamos a estar tranquilos el día que estemos todos adentro de la planta nacional”, advirtió. “Los primeros días de marzo vamos a tener alguna novedad fuerte de cómo siguen las tratativas. La Unión Ferroviaria está pidiendo el pase a Nación de todos los empleados y no queremos que se pierdan puestos de trabajo”, concluyó. “En Junín tenemos la suerte, que otras ciudades no tienen, de que tenemos el servicio de Trenes Argentino en funcionamiento a Retiro. Por ejemplo en Bragado ya no tienen ningún servicio y ahí se quedarían sin trabajo”, informó. “El personal de Ferrobaires de nuestra ciudad está cumpliendo las tareas con la formación del tren chino que fue puesto en servicio en 2015. Por eso la negociación se complica en los distritos donde el tren no pasa”, expresó.<