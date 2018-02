“Cada viaje a Chaco es un intento por mejorar la realidad del lugar"

Darío y Sergio son dos de los integrantes de la agrupación Acción Solidaria, que desde hace varios años realiza viajes al norte chaqueño para brindar su ayuda a quienes más lo necesitan, en un escenario en el que carecen de numerosos recursos. Esta vez, el camión partirá el 22 de febrero y el destino final será el paraje Víboras Blancas, donde muchos ya esperan por ellos. Esta vez, también llevarán herramientas para fortalecer la posibilidad de que puedan desarrollar actividades que les permitan autosustentarse. “Una o dos veces en el año vamos a Chaco”, contó Darío en diálogo con Democracia. “En este momento vamos porque hay una gran necesidad de alimentos, están con hambre. La realidad económica nos afecta a nosotros, imaginate a ellos allá, donde no tienen muchos recursos, prácticamente no tienen trabajo y viven bastante aislados de alguna forma. Por eso viajamos, cada viaje es un intento por mejorar la realidad del lugar”. Pocos recursos, mucha iniciativa “Hace tiempo que vamos al paraje Víboras Blancas, cerca del río Bermejito. Llevamos nuestras donaciones pero vimos que se podía hacer más”, cuenta Sergio. “Había llegado la luz eléctrica, pero no sabían qué hacer con eso, entonces empezamos una encuesta y vimos que no había oficios. Se nos ocurrió que más allá de las donaciones teníamos que acercarles oficios”. Es por eso que en este viaje llevarán una soldadora eléctrica y están tratando de conseguir una mezcladora y elementos de albañilería.“Ya hay mujeres trabajando con máquinas de coser, y en este tiempo han viajado otros grupos conocidos nuestros que llevaron una fábrica de ladrillos, un grupo de enfermeros para trabajar”, cuenta Darío sobre quienes suman su ayuda. “Sabemos que no hacemos tanto yendo dos veces al año, pero ellos nos esperan porque ven personas que se preocupan”, destacó Sergio. Donaciones Se reciben donaciones de alimentos: leche larga vida, cacao, harina, arroz, fideos, legumbres, azúcar, yerba. También se puede agregar aceite o enlatados. Se pueden acercar al Hotel Avenida, en Arias 33, las 24 horas. Los interesados pueden contactarse a los teléfonos 2364222571 o al 2364502257.