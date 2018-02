Mirta Petrocini: "Nunca desde FEB hablamos de paro antes de una negociación"

¿Qué se va a tratar en esta visita? - La idea es informarnos, intercambiar experiencias y ver la situación de cada distrito. Traer las últimas novedades, sobre todo ante la convocatoria a solo 12 días hábiles del inicio del ciclo lectivo, para este jueves 15, a las 17. Y con la inminente convocatoria a un congreso de FEB el 19, para analizar la situación político gremial.

-¿Por qué cree que se demoró la convocatoria? -Habría que preguntarle al Gobierno por qué a doce días llama. Claramente se ve una intención de forzar este límite, a pocos días de inicio del ciclo lectivo, permanentemente con datos que nos enteramos a través de los medios, incluso

en términos de cambios, reformas con respecto a resoluciones que tienen que ver con situaciones laborales, modificaciones propias del sistema educativo, a veces cambios muy profundos. No se puede decir que esto es político partidario porque esto lo hemos reclamado desde FEB todos los años, con este gobierno y con gobiernos anteriores. Además de discutir salarios pretendemos discutir otros temas y esto lo digo categóricamente: cuando se intenta instalar en toda la sociedad que los gremios, los sindicatos solo queremos hablar de salarios. Nosotros queremos hablar de todo porque la educación pública es un sistema integral no se puede tomar por partes. Se hace hincapié en el tema

del diálogo, pero el diálogo es en realidad un monólogo.

-La propuesta del 15% se conoció a través de los medios… -En realidad, ese 15% es la meta inflacionaria recalibrada

de aquel entre 8 y 12% que fue presupuestado y que a los tres días fue recalibrado en el 15% y que sigue recalibrándose. La inflación anual está estimada, mínimo en un 20% para arriba. Nosotros, ante esas versiones

rechazamos el 15%. Lo que fue efectivo para los trabajadores, por decirlo de algún modo, fue la cláusula gatillo que, en honor a la verdad, la resistimos un poco porque habíamos tenido experiencias de monitoreo, revisión y demás y no habíamos tenido éxito. Con el ex gobernador Scioli, a mitad de año, hubo conflicto otra vez porque la cláusula de monitoreo no fue abierta. Ahora la intención de que no existiría la cláusula gatillo y existiría un compromiso de monitoreo y ya lo vivimos a eso.

-¿Qué porcentaje de aumento van a pedir? -No vamos a plantear ningún número, vamos a esperar la reunión del jueves. Vamos a ver cuál será la propuesta del

gobierno. Indudablemente todos los gremios en consonancia, si esta es la propuesta, obviamente que es rechazada.

-¿Habrá medidas de fuerza? Desde Feb yo jamás hablé de paro, jamás hablé de medidas de fuerza. Sería absolutamente irresponsable si lo hiciera. No nos juntamos ni una vez. Nunca desde la Feb anticipamos, antes de una negociación, un paro. El paro es la última acción, obviamente que con salarios de 11000 o 12000 pesos, más el aumento de tarifas , servicios, alimentos, combustible, en todo el mes de enero, cualquier tipo de incremento ronda el 35% y un 58%, yo les preguntaría, si ustedes fueran sindicato, ¿aceptarían eso? No se puede aceptar. Seguiremos reclamando.<