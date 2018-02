Los vecinos reclaman ante la OMIC por problemas con EDEN

Hoy por la mañana, varios vecinos de la ciudad y usuarios de la empresa EDEN, se dirigieron a sus oficinas ubicadas en Belgrano 127, donde se encontraron con las persianas bajas. Por tal motivo, llegaron hasta la OMIC para expresar sus reclamos.

Ante los mismos, el Gobierno de Junín envió una carta para que se comuniquen las causas por las cuales no hubo atención. Además, se los citó a los gerentes de EDEN para el miércoles 14 de febrero para que expliquen la situación.

Por otro lado, ese mismo día habrá una mediación entre la empresa EDEN y vecinos de barrio Belgrano quienes están teniendo inconvenientes con el servicio de energía eléctrica.

Al respecto, el titular de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Usuario, Fernando Scavino, manifestó que “acá hacemos hincapié en la atención al público y la empresa EDEN no tuvo atención al público en este viernes 9 de febrero. Por tal motivo, motivamos un pedido de informe de manera urgente para que nos indicen las causales de este cierre, tan intempestivo y sin aviso. Como así también, citamos para el próximo miércoles 14 de febrero a las autoridades de EDÉN para que nos expliquen este inconveniente y algunos otros que han sucedido. Esto nos preocupa de sobremanera porque no se está cumpliendo con el régimen que le alcanza a esta empresa de energía. Entendemos y acompañamos la preocupación de los vecinos y por eso estamos citando a la empresa y si amerita sanciones, lo vamos a analizar oportunamente”.

Además, expresó que “días atrás, la empresa EDEN solucionó un ruido muy molesto que no dejaba en paz a los vecinos de calle Quintana al 800. Pero ahora hay otros vecinos cercanos a ese lugar que están teniendo inconvenientes con la energía. Por tal motivo, hemos citado para el próximo miércoles 14 de febrero a una audiencia entre los vecinos y EDEN. No queremos que la solución de unos, sea el perjuicio de otros. Esperamos resolver este problema para que todos los vecinos tengan su contraprestación como corresponde. Esperamos entre todos encontrar una solución”.

Para finalizar, expresó que “como estado no vamos a tolerar que la empresa incumpla y a los vecinos que se acerquen a la oficina o llamen al 147 ante cualquier inconveniente. Debemos hacer cumplir con la ley y estamos abiertos al diálogo pero no quiere decir que no vamos a actuar. Debemos responder por los vecinos y así lo estamos haciendo en este caso puntual con la empresa EDEN.

Comunicado a los vecinos

“La OMIC les informa a los vecinos que si ante los cortes de luz tuvieron inconvenientes con los aparatos eléctricos en sus hogares, deben hacer el reclamo en EDEN y si después de 15 días no obtuvieron respuesta alguna, que se acerquen a la Oficina de Defensa al Consumidor para hacer el reclamo correspondiente.”