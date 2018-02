Nazareno Diotti: "Falta conducción política en seguridad"

¿Sigue el partido vecinalista?

-Para nosotros fue un buen resultado, de esos mil votos perdimos unos 60, sabíamos que iba a ser una elección muy difícil, donde no había lugar para una tercera fuerza, obviamente que el partido vecinal sigue, e iremos sumando más compañeros.

-Un tema planteado fuertemente en campaña por el espacio fue la inseguridad.

-Hemos tenido muchos hechos de inseguridad, como el intento de abuso, asaltos, creo que lo que falta es que los funcionarios estén en los operativos, no lo veo a Fabián Claudio acompañando a la policía, por eso creo que falta un acompañamiento y un acercamiento de las autoridades políticas, y eso lo planteábamos en la campaña. Por otra parte, el tema de la inseguridad viene de la mano de la cuestión social, en Junín no hay trabajo, algunos festejan la obra pública, pero son obras que llevan muy poca mano de obra.

Cuando te suben las tarifas, la luz, el gas, las prepagas, la nafta, re recortan la jubilación, ese dinero que hoy no lo tenés más hace que se recorte todo, que se caigan las changas, las obras, también los créditos hipotecarios ajustados por UVA fueron un engaño porque con el tema del dólar están subiendo las cuotas. Tenemos un secretario de Seguridad que en primer lugar no es de Junín, y además falta conducción política, falta trabajar codo a codo con la policía. Ya no le podemos echar la culpa al anterior gobierno por la inseguridad, por el tránsito, por la falta de empleo.

-¿Cómo ve el reordenamiento del peronismo?

-Primero la unidad del peronismo, pero la unidad en serio para ganarle las elecciones a Cambiemos, donde estemos todos, ojalá podamos incluirlo a Massa dentro de ese peronismo. Con los votos tradicionales del peronismo no llegamos, necesitamos de otras fuerzas.