Cómo prevenir los golpes de calor

La secretaria de Salud del Gobierno de Junín, Fabiana Mosca, brindó información para evitar problemas de salud, ante las altas temperaturas y el alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Según explicó la médica, el nivel naranja implica que las temperaturas extremas se extienden más allá del plazo de 48 horas y representan un riesgo moderado-alto para la salud de la población, especialmente para bebés, niños pequeños y adultos mayores de 65 años, así como para personas con enfermedades crónicas.

En este sentido, indicó: “Las altas temperatura y la humedad favorecen al golpe de calor y los más vulnerables a padecerlo son los chicos y los adultos mayores de 65 años. Por eso, para tratar de prevenirlo, se aconseja que no estén expuestos a las temperaturas altas, ni bajo el sol, sobre todo entre las 11 y las 17. Además, que estén bajo la sombra; que se hidraten con mucha agua, aún si no sienten sed; que eviten las bebidas azucaradas y el alcohol; que las comidas no sean copiosas; que incorporen más frutas y verduras; y usen ropa holgada y clara”.

“En cuanto a los niños, además, se recomienda vestirlos de la misma forma que lo hacemos nosotros”, dijo.