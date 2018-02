Antes de fin de año comenzarían a pavimentar el trazado de la autopista

A un año y ocho meses del comienzo de la obra de la autopista entre Junín y Chacabuco, las maquinarias continúan realizando los trabajos de relleno de tierra y compactación del suelo en los dos nuevos carriles a la vera del actual trazado de la Ruta Nacional 7.

A la altura de O’Higgins, donde la banquina se encontraba con más de un metro de agua por la inundación, ya se ganó terreno hasta la entrada de dicha localidad conectando el tramo que va desde nuestra ciudad con el que viene de la ciudad vecina.

Quizás antes de fin de año ya van a estar colocando el asfalto, por lo que venimos bien y dentro del plazo. Juan Carlos Minchili. Vecinos Autovoncoados.

Después de muchos años de falsas promesas, podemos decir que la autopista es una realidad. Javier Iguacel. Director de Vialidad Nacional.

Sobre el río Salado, la superficie de la obra le ganó al agua, y se colocará el puente que conectará la cinta asfáltica.

Desde el obrador destacaron que la baja de la cuenca del Salado ayuda a que la obra se pueda realizar en mejores condiciones.

Por otra parte, la variante en el trazado de 18 kilómetros que bordeará el casco urbano de Chacabuco ya está en marcha desde la rotonda de las rutas 7 y 30, que unirá más adelante esa ciudad con Carmen de Areco.

En diálogo con Democracia, el vocero de Vecinos Autoconvocados, Juan Carlos Minchili, aseguró que “la autopista viene bien. Hablé con el ingeniero Horacio Albano, que está a cargo de la obra, y me afirmó que viene bien, y eso me deja más tranquilo todavía. Además me dijo que quizás antes de fin de año ya van a estar colocando el asfalto, por lo que venimos bien”.

“Están trabajando a un gran ritmo y ahora están abocados al tramo de siete kilómetros del Salado para el lado de Chacabuco, que era todo agua y ahora que está más seco se puede hacer. El otro día vi 33 máquinas trabajando en 10 kilómetros, además de los camiones, a un buen ritmo”, aseguró.

“La variante”

Lo que es la variante de la obra que parte desde Chacabuco a Carmen de Areco “es increíble cómo ya están moviendo y compactando la tierra. Desde la ‘Curva del Sol’ hay un camino de piedra que te lleva a ver ese sector donde se pueden observar infinidades de máquinas trabajando”, informó.

“Este tramo esquiva el casco urbano de Chacabuco y va desde la curva de Coliqueo hacia la rotonda de las rutas 7 y 30, desde donde hará una curva y una recta final que se unirá con el tramo de Carmen de Areco”, señaló.

“Me informaron que estos trabajos están muy avanzados, por lo que se abocaron a hacer este tramo de 18 kilómetros, donde además hay vecinos. Desde Coliqueo a la Ruta 30 todavía falta el acuerdo con los habitantes y yo estuve hablando con ellos. Deben ser 100 frentistas entre las dos manos”, afirmó Minchili.

“Estuve con personas que las han ido a ver y están encantadas de cómo los tratan y de lo que le van a pagar a valor de mercado. Además les tasan las plantas, los galpones y viviendas”, expresó.

“Antes de llegar a San Andrés de Giles, el obrador ya se parece a un pueblo", dijo.