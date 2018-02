Giaccone: "Junín necesita una planta de tratamiento"

"Da vergüenza saber que nuestro partido se ubica 2° en el ránking de partidos de la provincia de Buenos Aires con mayor cantidad de hectáreas de basurales a cielo abierto. Sólo nos supera Mar del Plata, que tiene 7 veces más población que nosotros", afirmó la diputada Rocío Giaccone, analizando un documento recientemente difundido por la Defensoría del Pueblo bonaerense con respecto a esta problemática.

"El partido de Junín registra una tasa de 3,6 hectáreas de basurales a cielo abierto por cada 10 mil habitantes. Esto es el doble de lo que registra la Provincia. El tiempo pasa y no vemos avances con respecto al tema", agregó la legisladora.

En el mismo sentido, indicó: "Han sido años de desidia, de falta de planificación y de propuestas que no han sido efectivas. No alcanza con construir un relleno sanitario como se propone desde el gobierno municipal: Junín necesita una planta de tratamiento de residuos",

"De esta manera se podrá procesar y reducir la enorme cantidad diaria de residuos urbanos que se producen y su cada vez más grave impacto ambiental en la población juninense", cerró la dirigente peronista.