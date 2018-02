Recomendaciones para evitar golpes de calor

La secretaria de Salud del Gobierno de Junín, Fabiana Mosca, brindó información para evitar que problemas de salud, ante las altas temperaturas y el alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Según explicó la médica, el nivel naranja implica que las temperaturas extremas se extienden más allá del plazo de 48 horas y representan un riesgo moderado-alto para la salud de la población, especialmente para bebés, niños pequeños y adultos mayores de 65 años, así como para personas con enfermedades crónicas.

En este sentido, indicó: “Las altas temperatura y la humedad favorecen al golpe de calor y los más vulnerables a padecerlo son los chicos y los adultos mayores de 65 años. Por eso, para tratar de prevenirlo, se aconseja que no estén expuestos a las temperaturas altas, ni bajo el sol, sobre todo entre las 11 y las 17. Además, que estén bajo la sombra; que se hidraten con mucha agua, aún si no sienten sed; que eviten las bebidas azucaradas y el alcohol; que las comidas no sean copiosas; que incorporen más frutas y verduras; y usen ropa holgada y clara”.

“En cuanto a los niños, además, se recomienda abrigarlos de la misma forma que lo hacemos nosotros, para que estén frescos y, por supuesto, promover la lactancia materna”, agregó Mosca.

Respecto de los síntomas, en tanto, detalló: “Se puede presentar sed intensa y sequedad bucal; temperatura corporal que supere los 39 °C, medida con termómetro en la axila; sudoración excesiva; sensación de debilidad, cansancio o vértigo; mareos o desmayo; calambres musculares; agitación; dolor de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos; dolor de cabeza, estado de confusión, desorientación, delirio o convulsiones".

"En los bebes, se aconseja también prestar atención a la irritación excesiva de la piel por el sudor en el cuello, el tórax, las axilas, la parte interna del codo y el área cubierta por el pañal. Y la irritabilidad a través del llanto inconsolable en los más pequeños es otro de los síntomas que no hay que subestimar en los más chiquitos", agregó.

Para finalizar, la funcionaria recordó que, ante cualquier consulta, los vecinos deben acercarse al centro de salud más cercano.