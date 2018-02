Los gremios anticipan que se complicará el inicio de clases si no se convoca a paritarias

La espera por la convocatoria por parte del gobierno para discutir la paritaria docente se hace cada vez más larga y los gremios no dudan en apuntar que el regreso a las aulas, el próximo 5 de marzo, no será sencillo si no se piensa en discutir salarios.

La dirigente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) María Laura Torre, aseguró hoy que todavía "no hay discusión" con el gobierno de la Provincia por los sueldos de los maestros, y advirtió que "es muy difícil poder pensar que va a haber un inicio de clases sencillo".

"Formalmente no hay discusión paritaria sobre reacomodamiento de sueldos. Esto es un incumplimiento por parte del gobierno de la señora (María Eugenia) Vidal", cuestionó durante una entrevista.

María Inés Sequeira, de Udeb Junín, Francina Sierra de Suteba y Cecilia Paolizzi, de Udocba, anticiparon que aún no hubo ningún llamado y se encuentran a la espera para comenzar a dialogar.

“Es importante que podamos reunirnos con tiempo para analizar toda la cuestión como para poder ver la situación, cuáles son las propuestas, cómo son. Porque, no te olvides que hay que consultar con las bases, que son los docentes, y ellos deciden las propuestas. Todo eso lleva tiempo”, explicó Sequeira.

“No han convocado a ningún gremio, ni siquiera al frente de unidad para resolver este conflicto sobre paritarias de salarios. Desde noviembre que se está reclamando al gobierno que nos convoquen, y todavía no lo han hecho. Pareciera que en este momento no somos oídos por el gobierno”, destacó Paolizzi.

No al 15%

Si bien no están fijados los porcentajes para una posible negociación paritaria, los gremios apuntan a defender el poder adquisitivo del salario docente.

“No tenemos un número, pero de lo que estamos hablando acá es de no perder el poder adquisitivo, y estar en un salario que esté de acuerdo a la situación económica en la cual nos encontramos. Esto sería como para comenzar”, destacó la secretaria de Udeb Junín.

“Cuando hacemos consultas ante propuestas, siempre tenemos en cuenta lo que se va a dar en el salario básico, lo que se aumenta al básico que hoy está en $5400”.

Sierra advirtió que “por el momento no hay ninguna oferta oficial. Solo sabemos por los medios que iban a ofrecer el 15% sin cláusula gatillo. Nosotros no estamos de acuerdo, no vamos a aceptar ningún techo a la paritaria. Y porque el 15% no representa la pérdida de poder adquisitivo que podríamos llegar a tener en 2018”. Además enfatizó que, “no es un número posible. Estaríamos rechazando esa oferta”.

Por su parte Paolizzi destacó que “el 15% que ellos ofrecen se va a rechazar porque no alcanza a cubrir ninguna necesidad en relación a todos los aumentos que ha habido por parte del gobierno. Hay que empezar a hablar de un salario que sea por encima de la línea de la pobreza, así se puede sentar por lo menos a entablar el diálogo. Imaginate que al salario de un docente agregarle un 15% no es nada, cuando hubo un 200% o 300% de aumento de luz, 400% de gas, la nafta aumenta todos los días, no alcanza a cubrir nada”, enfatizó.





Comienzo de clases, en duda

Francina Sierra destacó que están preocupados “porque no hay convocatoria a la paritaria provincial, no hubo llamado de la gobernadora Vidal y estamos ya avanzando febrero sin convocatoria así que el inicio del ciclo lectivo se empieza a complicar”.

Por su parte la secretaria de Udocba de nuestra ciudad destacó que por la situación en la que se encuentran actualmente, “está complicado el comienzo de clases si no llaman a paritarias”.

Pero advirtió que el problema no puede adosarse al docente.

“Esto se tiene que trasladar, porque el conflicto no está llevándose a cabo hoy por los docentes. Los docentes estamos pidiendo por favor desde noviembre hasta la fecha que nos convoquen y no lo hacen. Hay una normativa que no se está cumpliendo. Los docentes somos rehenes de una decisión política por una normativa que no se cumple”, enfatizó Paolizzi.

Sequeira concluyó que “para el comienzo de clases tiene que haber una reunión, por eso lo pedimos con tiempo, para que podamos comenzar en tiempo y forma, pero no nos llamaron”.