YPF volvió a subir la nafta, y la Infinia llegó a $ 30,99 en Junín

La petrolera YPF aumentó ayer en un 3,5% promedio el precio de los combustibles que comercializa, por segunda vez en los últimos quince días, y en las estaciones de servicio de Junín la nafta Infinia trepó a 30,99 pesos el litro, mientras que la súper se comercializa a 27,52 pesos el litro.

El litro de Infinia Diesel llegó a 27,87 pesos; y la Ultra, 23,22 pesos el litro.

Marcelino, vecino de Villa Belgrano, que ayer estaba cargando combustible en la estación de servicio situada en Rivadavia entre Javier Muñiz y Uruguay, afirmó a Democracia: “Tenés que ir del laburo a tu casa y de tu casa al laburo, si no te cuidás, estos aumentos te arruinan el bolsillo”.

En la misma vereda, Carlos, de la zona céntrica, afirmó a este diario: “El auto tenés que usarlo sí o sí, para ir a trabajar, podés cuidarte un poco, pero taxi no podés tomar, porque con la bajada de bandera no te conviene. Debería haber un tope para estos aumentos, pero este ya es el segundo en quince días”.

La empresa estatal ya había subido los precios 4,5% el 24 de enero último.

Capital Federal

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, los nuevos valores son: Nafta Súper, $24.39 por litro; Nafta Infinia, $28,29; Diesel 500, $21.52; y Diesel Infinia, $25,07.

Se trata del cuarto ajuste desde que el Gobierno dispuso la liberación de los precios en el mercado de combustibles, en octubre del año pasado.

"Acabamos de recibir el mail con los nuevos precios. Es un aumento del 3,5%", expresó el presidente de la Confederación del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina, Oscar Díaz.

En declaraciones, el dirigente dijo estar "sorprendido" por este nuevo ajuste, y enfatizó: "Hace poco tiempo tuvimos un aumento de casi 5%. YPF había sido la última en incrementar los precios, pero esta vez tomó la iniciativa".

La Asociación de Operadores de YPF informó, en base a los números que registra el Ministerio de Energía, una suba interanual del 7,3% en la venta de naftas durante 2017, al tiempo que precisó que la petrolera estatal cerró ese año con una participación de mercado de 55%".