Nueva agrupapción de ruralistas

La conformación de una nueva agrupación de productores sorprendió días atrás, incluso a las instituciones que gestionan y transmiten los reclamos de los sectores como lo son la Federación Agraria y la Sociedad Rural.

Para Rosana Franco, debe prevalecer la diversidad de opiniones.

“Desde la Federación Agraria siempre lo hemos dicho, hay que tener diversidad de opiniones. A la Federación no le molesta que haya otro grupo de productores que quieran hacer una asociación, una entidad, para ayudar con el tema caminos, colaborar. Creo que básicamente son autoconvocados, otros que tienen participación en La Rural, otros en la Federación. La idea de ellos es que puede participar cualquier productor, no importa la entidad, y controlar los caminos, los trabajos”.

La presidenta de la FAA Junín aseguró: “No lo tomo como algo en contra de las entidades tradicionales, todo lo contrario. Es un grupo de productores con iniciativa de ayudar. Y cuanto más nos unamos para mejorar el servicio, es bueno. Tanto la Sociedad Rural como la Federación Agraria tienen que estar en otras cosas también, cuestiones provinciales y nacionales, no solo caminos. La Federación Agraria respeta las ideas de los productores”, concluyó.

Balestrasse, por su parte, destacó: “Nosotros vamos a seguir dialogando con las instituciones, con la Federación Agraria y la Sociedad Rural. Sería interesante que los productores se acerquen a las instituciones”.