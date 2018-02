Trabajadores de la carne continúan en conflicto por los diez despidos

Trabajadores del Frigorífico Belton, ubicado en Pastor Bauman y Camino del Resero, están atravesando un conflicto gremial. Tras el despido de diez trabajadores, se movilizaron en la víspera en la plaza 25 de Mayo, frente al Municipio.

Si bien desde el Sindicato Trabajadores de la Carne y sus derivados participaron de una reunión promovida por el Ministerio de Trabajo, no se llegó a ningún acuerdo y pasaron a un cuarto intermedio hasta el jueves próximo.

La audiencia fijada primeramente por el Ministerio, se hizo el viernes último, por el reclamo de los trabajadores de Belton, y ayer fueron otra vez, para ver si podían resolver el tema, pero no fue así.



LEÉ MÁS: Es complicada la situación de 86 trabajadores del frigorífico Belton



Damián Deheza, secretario general de la Seccional Junín del mencionado gremio, al ser entrevistado por Democracia, dijo: “nosotros estamos dispuestos a trabajar, si los diez compañeros vuelven al trabajo, es decir, si se revierten los despidos. Les dijimos que si es necesario trabajaremos hasta los sábados, pero la empresa no los quiere tomar”.

“Mañana (por hoy) se le vence la quincena, no nos quieren pagar la quincena entera, sino el 50 por ciento. Les estamos pidiendo que nos paguen el 70 por ciento de la quincena y el 30 restante la semana próxima pero no aceptaron. Creo que no quieren llegar a ningún acuerdo”, manifestó.

Deheza adelantó que hoy viajan a la Federación de Sindicatos de la Carne, para hacer una presentación más ampliada. “De ahí no sabemos, lo que nos falta es hablar con Petrecca”, dijo.

El sindicalista recordó que el inicio del conflicto fue por falta de pago. El 24 de diciembre les pagaron la quincena, menos de la mitad de lo que les correspondía. “Diga que nosotros estamos acostumbrados, somos de abajo y podemos subsistir. Nos entregó 2.000 pesos a cada uno. Nosotros empezamos a reclamar, por la quincena, por los recibos de sueldo, por la mutual. Hicimos la presentación ante el Ministerio de Trabajo, pero este hombre, el responsable del frigorífico no respondió a los planteos a pesar de la necesidad de los trabajadores y después despidió a diez, todos el mismo día”, explicó.

Según lo informado por Deheza, todos los despedidos son de Junín.