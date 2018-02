Por paritarias, trabajadores de UTEDyC tendrán un incremento del 19 por ciento

Hoy se celebra el Día del Trabajador de UTEDyC, nucleados en la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles.

Desde la Seccional Junín, ubicada en XX de Septiembre 179, su secretario general Ricardo Ávila, manifestó que el gremio con asiento en nuestra ciudad tiene injerencia en Junín y una amplia zona, que abarca los partidos de Chacabuco, Bragado, General Viamonte, 9 de Julio, Lincoln, Alem, General Pinto y General Arenales.

UTEDyC nuclea a empleados de entidades civiles (sindicatos, colegios de profesionales, asociaciones, fundaciones, círculos, mutuales) y deportivas (clubes, gimnasios).

En diálogo con Democracia, Ávila manifestó que en Junín, su gremio no perdió afiliaciones en los dos últimos años, período al que catalogó como “complicado”. “Pudo haber despidos de dos o tres personas, pero no más. Por lo menos es lo que nosotros tenemos registrado”, explicó.

“Estamos tranquilos, por ahora, aunque siempre atentos por lo que pueda pasar. En paritaria logramos, a partir del 1 de enero, un 10 por ciento de aumento salarial, y un 9 por ciento a partir del 1 de agosto. Si hay más inflación de la que pronostica el gobierno, se volverá a reclamar un nuevo aumento”, dijo.

Al ser preguntado sobre la obra social y sus alcances, Ávila respondió que está funcionando muy bien. “Tenemos contratados todos los servicios en todo Junín, el Círculo Médico, en Bragado, Chacabuco, 9 de Julio y Lincoln. No tenemos obra social propia en Junín, tenemos todo contratado”, aclaró.

Cabe mencionar que Ricardo Ávila no solo es secretario general de la Seccional Junín sino que es también miembro del consejo directivo nacional de UTEDyC.

Camping

Respecto al camping que posee el gremio en el balneario municipal de Junín, el dirigente consultado dijo que están trabajando en la construcción de cabañas en el Parque Natural “Laguna de Gómez”, como así también un quincho, con una capacidad de hasta 60 personas, parrilla y sanitarios en el mismo predio.

“La obra ya comenzó, hay tres cabañas prácticamente terminadas, faltan amueblarlas. En 50 días ya terminaremos el quincho con las parrillas y sanitarios. La obra continuará, estimamos hacer dos cabañas por año hasta llegar a las diez”, dijo.

Festejo

Consultado si habrá algún festejo del Día del Trabajador de UTEDyC, Ávila respondió que la situación actual no se lo permite, por el momento, ya que tuvo un problema de salud en agosto de 2017, que le provocó parálisis facial y se está recuperando.

“Creemos que si hay festejo se hará después del 8 de marzo, cuando la gente vuelva de vacaciones”, estimó.

Comunicado de ATE

La comisión directiva de ATE Junín, informa a sus afiliados que hoy, en el marco del Día de los Trabajadores de UTEDYC (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), por lo tanto día de el personal administrativo y maestranza de ATE, la Seccional permanecerá cerrada.